Na horrorjaar: WoninGent wil uit negatieve spiraal met versnelde bouwplannen Erik De Troyer

20 juni 2019

12u00 2 Gent Huisvestingsmaatschappij WoninGent wil haar patrimonium versneld vernieuwen. Nieuw voorzitter Marc Heughebaert (Groen) beschouwt 2018 als een ‘annus horribilis’ met de Pano-reportage over de schimmelwoningen als dieptepunt. Binnen 9 maanden moet een gloednieuw meerjarenplan op tafel liggen dat tot een snelle opfrissing van het patrimonium moet leiden. Intussen blijft de financiële toestand van WoninGent precair. “We hebben nog geld om 10 jaar onze facturen te betalen.”

Heughebaert stelde donderdag het jaarverslag en de voornaamste bouwprojecten van WoninGent voor. De Tichelrei en het Woodrow Wilsonplein bijvoorbeeld waar één blok volledige gemoderniseerd is en een tweede na de zomer onder de sloophamer gaat om vervangen te worden. Maar ook kleinere projecten zoals de Loodsenstraat (7 gezinswoningen en vier flats) of de Goedendagstraat (34 koopwoningen). In 2019 moeten er 111 nieuwbouwwoningen opgeleverd worden en moeten 85 leegstaande woningen gerenoveerd zijn. Volgens de huidige verwachtingen moet er in 2022 een grote stap vooruit gezet worden. Dat jaar worden 537 woningen gebouwd, vervangen of gerenoveerd.

“We zijn met WoninGent in een storm terecht gekomen waardoor al het positieve ondergesneeuwd raakte”, zegt Heughebaert. “Laat het duidelijk zijn die kritiek was terecht en er is sindsdien zeker werk van gemaakt. Zo is er de voorbije drie maanden geen enkele woning uit ons patrimonium nog ongeschikt verklaard. We voelen ons nu wat verweesd. Door de Vlaamse overheid die ons niet de nodige financiële middelen ter beschikking stelt bijvoorbeeld, maar ook door de weggeëbde steun voor sociale huisvesting bij de maatschappij en de pers.”

Een nieuw jaarverslag betekent ook nieuwe cijfers. Zo is de gemiddelde marktwaarde van een woning bij WoninGent 507 euro, maar WoninGent krijgt daar maar 257 euro voor omdat de prijs wordt aangepast aan het inkomen van de bewoner. Het merendeel van de bewoners heeft het niet breed. 78,81% van alle bewoners verdient minder dan 21.197 euro per jaar. Al zijn er ook uitzonderingen. In totaal telt WoninGent 180 sociale huurders met een inkomen van meer dan 41.197.34 euro.

Aan de Willemotlaan in Mariakerke bouwde Woningent 16 eengezinswoningen. Men zou nooit kunnen gokken dat het sociale woningen zijn. “Maar voor elke nieuwbouwwoning maken we jaarlijks 2.000 euro verlies. Dat loopt snel op. Er zal vanuit Vlaanderen iets moeten gebeuren om dat recht te trekken. We hebben dit jaar een verlies van 6 miljoen euro, maar dat is niet het grote probleem. We hebben altijd onze woningarsenaal nog dat waardevol blijft. Een groter probleem is het geld in kas. Zonder dat geld kan men geen facturen betalen. We hebben uitgerekend dat we zo’n tien jaar verder kunnen. Daarna komen we in de problemen. Er moet dus iets gebeuren vanuit Vlaanderen”, aldus Heughebaert. “Tegen april 2020 willen we een meerjarenplan klaar hebben. We zullen een inschatting moeten maken. Welke gebouwen kunnen nog 15 jaar mee? Welke niet? Hoe kunnen we gebouwen in tussentijd op punt zetten? Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening.”