Na hetze rond buste aan Zuidpark: moet ook beeld van Leopold II op de Korenmarkt verdwijnen?

Gent

Terwijl de discussie rond de standbeelden van Leopold II stilaan wereldnieuws wordt, graaft onze reporter een week lang in het koloniale verleden van Gent. Verspreid over de stad zocht hij monumenten die we intussen als ‘fout’ bestempelen. Vandaag houden we halt op de Korenmarkt. Daar prijkt op de gevel van het Oud Postgebouw een net iets minder bekende buste van Leopold II.