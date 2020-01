Na grootschalig lek: stadsschool Melopee opent op 16 maart Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

20u26 0 Gent Er is witte rook over de opening van stadsschool Melopee. Nadat de opening door een grootschalig waterlek maanden vertraging opliep, kunnen de leerlingen beginnen aftellen naar hun verhuis. De eerste schooldag aan de Oude Dokken is gepland voor maandag 16 maart.

Het geduld van het schoolteam en de leerlingen van Muzische Leerthuis De Wonderfluit in Sint-Amandsberg werd de afgelopen maanden danig op de proef gesteld. Aan de vooravond van de verhuis sloeg het noodlot in oktober toe. Een lekkende douche op de derde verdieping zette de school blank vlak voor de oplevering.

In eerste instantie werd gemikt op een verhuis vlak na de kerstvakantie, maar die timing bleek te optimistisch. De afgelopen maanden werd er echter met man en macht gewerkt, ook door het schoolteam, om het gebouw nog dit schooljaar klaar te krijgen voor een verhuis. Missie geslaagd dus, want op 16 maart staat de eerste schooldag in Melopee gepland.