Na groot succes in de zomer: De Abt gaat door met artistieke diners in de herfst Sabine Van Damme

13 augustus 2020

16u45 2 Gent Eethuis De Abt in de Langekruisstraat heeft er geen slechte zomer op zitten. Aangespoord door het stadsbestuur organiseerden Ivan Saerens en Katleen Haentjens mini-concerten in het restaurant, in combinatie met eten. Dat bleek zo’n succes dat ze in de herfst gewoon doorgaan.

“Oorspronkelijk hadden we 14 optredens gepland in juli en augustus”, vertelt Ivan Saerens. “Uiteindelijk zullen het er 24 worden. Hier zijn de afgelopen weken heel mooie dingen gebeurd. En dit blijkt een formule te zijn waar de mensen echt naar zoeken. Ze komen veilig iets eten, en tussendoor krijgen ze een prachtig optreden voorgeschoteld, allemaal coronaproof. Omdat het altijd met zo’n kleine groep is, voelt iedereen zich ook op zijn gemak, en is er veel interactie tussen artiest en publiek. Dat maakt het altijd leuk.”

Kritiek

Saerens kreeg kritiek omdat hij van de stad subsidies kreeg voor zijn programmatie, terwijl hij wel exact deed wat de stad gevraagd had. Alleen door mensen te laten betalen – en in zijn geval dus te laten eten – kon de volkstoeloop beperkt worden. Van de kritiek trekt hij zich dan ook weinig aan. “Omdat onze zomerconcerten zo’n succes waren, hebben we besloten om in de herfst gewoon door te gaan, tot eind november. Het programma is nog niet helemaal af, maar er komen wel al enkele kleppers. Jelle Cleymans bijvoorbeeld, en Barbara Dex. Ook Norbert De Taeye komt met een vredesconcert op 11 november, en Michel Wuyts en Geert Vandenbon brengen hun ‘Dag & Nacht Koers’. Zelfs Jo Lemaire staat al op de agenda, net als enkele sterkhouders van de zomermaanden: Kurt Burgelman, Free Souffriau, Koen Crucke en Han Solo. “Het programma wordt nog aangevuld, we hebben wel nog een en ander achter de hand”, klinkt het.

De formule blijft dezelfde: reserveren kan per bubbel, en je betaalt 45 euro voor een concert mét hoofdgerecht en dessert (stoverij met Orval of veggie alternatief, en panna cotta).

Alle info, programma en tickets op www.deabt.gent/herfst2020.