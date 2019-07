Na getuigenis over aanrandingen: vanaf volgende week identiteitscontroles in zwembad Rozebroeken Erik De Troyer

15 juli 2019

14u51 14 Gent Elke bezoeker van 12 jaar of ouder moet vanaf volgende week zijn identiteitskaart tonen in zwembad Rozebroeken. Dat is beslist tijdens een overleg tussen uitbater Lago en de stad. Er komen ook sfeerbeheerders en extra security om amokmakers af te schrikken en in te grijpen indien nodig. “Rozebroeken kreeg stilaan de reputatie van een onaangename plaats. We moeten het tij keren”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld).

Vorige week trok een medewerker van het zwembad nog aan de alarmbel. “De incidenten met betastingen en aanrandingen stapelen zich op, maar wanneer wij de politie bellen, worden we door de directie soms zélf op het matje geroepen”, klonk het toen. Uit de getuigenis bleek dat het zwembad er alles aan deed om de politie niet langs te laten komen bij aanrandingen of handtastelijkheden.

Schepen van sport Sofie Bracke eiste meteen maatregelen. De voorbije week kwam de top van Lago langs om de verhalen van het personeel te noteren. Maandag was er een onderhoud tussen de stad en de directie van zwembad Rozebroeken. Er worden ook protocollen opgesteld met de wijze van handelen voor de medewerkers, ook wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Woensdag vaardigde burgemeester Mathias De Clercq al een besluit uit waardoor Lago identiteitscontroles mag uitvoeren.

“Uit berichten die de burgemeester en ik vorige week kregen, kunnen we afleiden dat meer en meer Gentenaars Rozebroeken geen fijn zwembad meer vinden. Het was dus tijd om in te grijpen. Of Lago de situatie te lang liet aanslepen? Dat weet ik niet. Ik merkte wel dat Lago vorige week uit eigen beweging aan de slag is gegaan”, stelt schepen Bracke.

Sinds zaterdag zit een extra redder ter hoogte van de glijbanen. De extra veiligheidsmensen worden ingezet aan de ingang van het complex en aan de ingang van de recreatiebaden Sportschepen Sofie Bracke

Concreet zal iedereen zijn identiteitskaart moeten laten inscannen aan de ingang. Wie een groen licht krijgt, mag binnen. Bij een rood licht wordt men de toegang geweigerd. “Wie zich misdraagt komt er niet meer in”, zegt Bracke. “We beseffen dat dit een zeer ingrijpende en ongewone maatregel is, maar het tij moet gekeerd worden.”

De redders en medewerkers krijgen duidelijke richtlijnen waaraan ze zich moeten houden wanneer er zaken gebeuren die niet kunnen. Om te leren omgaan met gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag krijgen alle medewerkers een opleiding.

“We gaan ook voor meer ogen en oren op het terrein”, zegt Bracke. “Sinds zaterdag zit er een extra redder ter hoogte van de glijbanen. De extra veiligheidsmensen zullen ingezet worden aan de ingang van het complex en aan de ingang van de recreatiebaden. Zij zullen ook in de gaten houden dat iedereen het juiste bandje heeft en dat niemand over de poortjes springt.”