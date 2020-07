Na een restaurant en wijnbar openen ondernemer Arne en gerenommeerde chef Karel een boetiekhotel Jill Dhondt

17 juli 2020

15u33 0 Gent Het restaurant en wijnbar Nonam is nog maar net open, maar Arne Van Wambeke en gerenommeerde chef Karel Van Oyen zitten niet stil. Net na de lockdown openen ze een nieuw boektiehotel onder dezelfde naam in het Patershol. Op die manier kunnen ze hun klanten dag en nacht verwennen, in een ongedwongen sfeer.

Karel Van Oyen werkte in gerenommeerde restaurants in Parijs en Londen, en opende vier jaar geleden een eigen restaurant in Kruisem. Vinto kreeg een mooie score van 15 op 20 van Gault en Millau, en toch was Karel vorig jaar klaar voor een nieuw avontuur. In Arne Van Wambeke vond hij een uitstekende partner, omwille van hun gedeelde passie voor lekker eten en drinken in stijl. Arne baat al twaalf jaar restaurant Cassis uit op de Vrijdagmarkt. Het is steeds zijn droom geweest om een eigen hotel op te starten. Zijn bed and breakfast in Sint-Martens-Latem zag hij als een goede test, en nu volgt het grote werk. Met Nonam, vernoemd naar zijn dochter Manon, komt zijn droom eindelijk uit.

Het boetiekhotel van Karel en Arne is gelegen op de hoek van de Sluizekenkaai en de Grauwpoort. Het gaat om een gerenoveerd pand uit de achttiende eeuw, gevuld met tien hotelkamer, elk op een andere manier ingevuld. Het interieur kan het best omschreven worden als eclectisch, afgewerkt met geelkoper en marmer. Boeken kan vanaf 118,75 euro per nacht.

(Lees verder onder de foto’s.)

De heilige drievuldigheid

Het hotel is het nieuwe zusje van restaurant en wijnbar Nonam dat eerder dit jaar werd geopend, net voor de lockdown. In het restaurant kan je terecht voor hoogstaande keuken, gegoten in een vast menu. In de wijnbar kan je van de kaart bestellen. Naast speelse, Europese wijnen vind je er bar bites, deelbordjes en desserts. Sommelier Joery De Lille, drie jaar geleden verkozen tot beste sommelier van het land, is aanwezig om je wegwijs te maken.

Door de combinatie van restaurant, wijnbar en hotel valt er ieder moment wel iets te beleven in Nonam, vandaar de slogan ‘jouw nacht en dag’. “Je kan er de werkdag gezellig afsluiten of het weekend perfect inzetten”, klinkt het. “Alles kan, niets moet. Van de toog tot de binnenkoer, van het terras tot de gastenkamers, overal kan je op een losse, ongedwongen manier genieten.”

Boetiekhotel Nonam, Sluizekenkaai 1, Gent. Meer info via de website.