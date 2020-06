Gent

De federale wegpolitie heeft donderdag bij een controle op gsm-gebruik op de E17 in Gentbrugge 50 chauffeurs betrapt die op een of andere manier met hun gsm bezig waren. Op die plaats gebeurden de laatste maanden bijna 50 verkeersongevallen , waarbij onoplettendheid veelal de boosdoener was. “Dat sms’je kan echt wel wachten”, klinkt het.