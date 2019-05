Na dertien leefstraten nu ook twee leefpleinen Sabine Van Damme

24 mei 2019

19u25 0 Gent Het leefstraat-seizoen is weer begonnen. In 13 Gentse straten loopt een project, voor het eerst zullen ook 2 pleinen leefplein worden. Concreet worden die locaties autoluw gemaakt, zodat er plaats komt voor ‘ontmoeten’.

Er worden dit jaar in totaal 13 leefstraten en 2 leefpleinen ingericht. “De focus ligt niet zozeer op het aantal leefstraten maar wel op een kwalitatieve invulling en goede begeleiding van de deelnemende straten”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Er gaat veel aandacht naar een goede communicatie met bewoners in en rond de straat en naar de opvolging van thema’s die er ter sprake komen.”

De leefpleinen komen er op vraag van de bewoners van het Sint-Baafsdorp en die van de Borluut-woontoren aan de Watersportbaan. Het leefplein op het Sint-Baafsdorp start op 25 mei, net als de leefstraat in de Koolkapperstraat. Op 22 juni start het leefpleinexperiment aan de Borluut in de Watersportbaan. Eerder zijn al de leefstraten de Meibloemstraat, de Karel Antheunisstraat, de Kozijntjesstraat, de Zesseptemberlaan, de Palinghuizen, de Zalmstraat en de Kogelstraat gestart. In de Zalmstraat werden 3 ontmoetingsplekken voor de buurt ingericht, plaatselijk verkeer kan er nog steeds stapvoets door de straat rijden. Het accent ligt vooral op ‘vergroening’ van de straat met geveltuintjes, extra plantenbakken en groenslingers.

Een leefstraat is een straat die tussen de paasvakantie en de herfstvakantie door de buurtbewoners naar eigen wensen wordt ingevuld. Het doel is vooral de sociale cohesie in deze straten te verhogen en de dialoog en solidariteit op straatniveau te versterken.