Na de leefstraten zijn er nu ‘de zomerpleinen’ Erik De Troyer

01 juli 2020

17u14 0 Gent Negen Gentse pleinen krijgen een zomerinkleding op maat van de buurt waar kleinschalige evenementen georganiseerd kunnen worden, rekening houdend met de coronamaatregelen. “Indien de vraag groot is kunnen er nog bij komen”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

De negen pleinen die als ‘zomerplein’ dienst doen zijn Heilig Kerst, Parking Toreke, Gentbruggeplein, het POL-plein (Gentbrugge), het Seghersplein-Luizengevecht, Casinoplein, het pleintje in de Scandinaviëstraat, het Ledebergplein en het Van Beverenplein.

De Stad maakt ruimte vrij en richt in met bijvoorbeeld extra zitbanken of groenaccenten, of biedt een blanco canvas. “Vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten is er deze zomer meer dan ooit nood aan ruimte om buiten te zijn. De voorbije maanden hebben aangetoond dat er een gebrek is aan open ruimte in de stad. Zeker nu er nog steeds rekening moet worden gehouden met social distancing en er meer mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Met de zomerpleinen maken we vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten extra ruimte voor bewoners om buiten te komen. We geven aan de bewoners, buurtorganisaties de vrijheid om zelf de ruimte in te nemen en denken daarbij bijvoorbeeld aan een volleybalterrein, een picknickplek, enzovoort”, aldus schepen Watteeuw.

De precieze invulling van de pleinen wordt nog bekeken. Mits de juiste vergunningen en afhankelijk van de omstandigheden, kunnen ook ambulante handel of pop-upzaken tijdelijk een plek krijgen op deze pleinen.

“Dit gaat ruimer dan de vertrouwde leefstraten. Die waren heel erg gericht op de mensen van die ene straat. Deze zomerpleinen zijn er echt voor heel de buurt”, aldus Watteeuw.