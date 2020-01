Na de feestdagen terug fit? Enkele adresjes in Gent waar gezond eten bovenaan de agenda staat Jill Dhondt

02 januari 2020

15u44 0 Gent De feestdagen zijn net achter de rug, dat betekent dat velen nog aan het herstellen zijn van de hopen eten op de feesttafels. Saus, kroketjes, gebraad of taart, ze dromen er nog van. Tegelijk denken anderen erover na om terug de gezonde tour op te gaan, als was het maar om de vermoeide magen wat rust te schenken. In Gent vind je alvast heel wat restaurants die je daarbij een handje kunnen helpen. Hun voornaamste zorg is voeding aanbieden die gezond en lekker is.

1. Fitchen

Bezieler Koen Mortier wou een oplossing vinden voor iedereen met een druk leven die toch gezond en lekker wil eten. Het resultaat is Fitchen, een saladebar waar je wraps en bowls kan bestellen met of zonder vlees. Afhankelijk van hoeveel honger ze hebben kunnen klanten een keuze maken tussen een grote, een middelmate of een grote portie. Telkens zorgen de koks ervoor dat het aantal suikers en verzadigde vetten laag ligt.

Fitchen heeft een vestiging in de Vlaanderenstraat, de Kalandestraat en op de Korenmarkt in Gent.

2. Oh My Poké

‘Everything is gonna be poke’, dat is het motto van Oh My Poké. Je kan er poké bowls vinden, Hawaiiaanse gerechten met verse vis, groenten en kruiden. De kommen kunnen ter plekke worden verorberd, opgehaald of afgeleverd. De zaakvoerders spreken over een ‘perfecte gezonde lunch of avondmaal, gemaakt met liefde voor de natuur’. Zo worden de producten zorgvuldig gekozen om de impact op moeder aarde te minimaliseren, en is het take-away materiaal biologisch afbreekbaar.

Oh My Poké is gelegen op de Sint-Jacobsnieuwstraat 103a.

3. Romain Roquette

Romain Roquette heeft twee missies. Vooreerst wil de eettent gezonde salades maken waar smaak en authenticiteit in zitten. Op het menu vind je meer dan gewoon sla. Zo spreekt de Mango Tango met zoete aardappel, rode rijst, mango en pompoenzaden tot de verbeelding. De Chick please met falafel, broccoli, gegrilde kikkererwt en noodels is evenmin een doordeweekse salade. De tweede prioriteit voor Romain Roquette is de aarde achterlaten zoals ze deze gekregen hebben. De saladbar gooit minder dan 1 procent van hun voedsel weg, terwijl het bestek en de soepkommen biologisch afbreekbaar zijn.

Romain Roquette is gelegen op de Nederkouter 7 en op het Oktrooiplein 1 in Gent.

4. Madame Bakster

Laura Verhulst is ervan overtuigd dat desserts een plaats verdienen in een gezonde en bewuste levensstijl. Daarom maakte ze taarten en zoetigheden waar snoepers zorgeloos van kunnen genieten. De desserts zijn vrij van geraffineerde suikers, dierlijke producten en tarwe. De unieke taarten kunnen afgehaald worden in een afhaalpunt of tot de laatste kruimel verslonden worden in het bijzin van een stomende kop koffie in de koffiebar in hartje Gent.

De koffiebar bevindt zich in de Brabantdam 142 in Gent. Op de website kan je nagaan waar de afhaalpunten zich bevinden.

5. Fithap

In de kleine lunchbar aan de Zuid vind je huisgemaakte wraps, schotels en shakes voor een gezonde en actieve levensstijl. In een mum van tijd krijgen de klanten een kleine, middelgrote of grote portie voor hun neus.

Fithap is gelegen in de Vlaanderenstraat 113.

6. O’yo

O’yo belooft een gezonde eettent te zijn waar de klant centraal staat. Wie na de feestdagen terug de gezonde tour op wil kan er terecht voor een plantaardig ontbijt of lunch, bestaande uit yoghurt bowls, vegan pannenkoeken, salades, toasts of gebak. Geraffineerde suiker worden vermeden, dierlijke eiwitten en tarweproducten beperkt. O’yo wil een plek zijn waar klanten tot rust kunnen komen door tijd te nemen voor zichzelf.

O’yo zit in de Brabantdam nummer 82 in Gent.

7. BOON

BOON is het geesteskind van Sara Van Damme, haar passie voor koken met verse groenten is uitgegroeid tot een lunchbar in Gent. Wie op zoek is naar een snelle, lekkere lunch kan hier terecht. Het aanbod bestaat uit salades, vegetarische spreads en dagsoep. Wie net gegeten heeft kan evengoed bij Boon terechtvoor een kop koffie met een zelfgebakken taart. Op zaterdag en zondag serveert Sara een uitgebreid ontbijt.

Boon is gelegen in de Geldmunt 6 in Gent. Wie komt voor het ontbijt dient te reserveren.