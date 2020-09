Na Dampoort krijgt ook Bloemekenswijk Instagrampagina om zwerfvuil te bestrijden Jill Dhondt

14 september 2020

14u30 8 Gent Janis Vancoppenolle (28) zag de Instagrampagina Dampoort United en herkende het probleem. Ook haar buurt, de Bloemekenswijk, kampt voortdurend met zwerfvuil en sluikstorters. Daarom richtte ze een gelijkaardige pagina op: Bloemekenswijk United, om het probleem aan te kaarten in haar omgeving.

“Omdat ik een hond heb, doe ik vaak kleine wandelingen in de buurt”, zegt Janis. “We gaan niet zodanig ver, maar zelfs op een paar meter kom je heel wat tegen. Het is gewoonweg schandalig, vooral omdat er weinig aan gedaan wordt. We hebben het gevoel dat de stad een gedoogbeleid voert tegenover rondzwervend afval in de buitenwijken. Alsof daar mag gesluikstort worden, zodat het centrum proper blijft.”

Janis lanceerde een Instagrampagina om het probleem aan te kaarten. Ze post regelmatig eigen foto’s, maar ook inzendingen van andere bewoners. Het format baseerde ze op de Instagrampagina ‘Dampoort United’ die Veva Van Sloun van Clouds in my coffee enkele weken geleden startte. “We zitten met hetzelfde probleem in onze buurten. Het zou goed zijn mocht elke buitenbuurt in Gent zo een pagina krijgen, want ze worstelen er allemaal mee.”

Recyclagepark vlakbij

Omdat het gaat om een overkoepelend idee, willen Janis en Veva samenwerken. Ze willen zeker ook de stad betrekken om tot een oplossing te komen. “We hebben al enkele suggesties zoals goedkopere vuilzakken, meer ophalingen, hogere boetes, aanspreken van overtreders en meer sensibilisering. Soms staan er wekenlang vuilniszakken in de straat terwijl het recyclagepark om de hoek is. We willen dat er consequenter op gereageerd wordt door de bevoegde instanties in plaats van gedoogd.”