Na controversiële uitspraken Jeff Hoeyberghs: Vakbond en studentenverenigingen UGent vragen uitsluiting van KVHV en plannen protestactie



Yannick De Spiegeleir

10 december 2019

11u28 18 Gent De controversiële lezing van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs aan de UGent blijft nazinderen. Linkse studentengroeperingen en vakbond ACOD dringen er bij de UGent op aan om het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) te bestraffen. De Sociale Raad van de UGent buigt zich woensdag over een voorstel tot schorsing van de studentenvereniging.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf de plastische chirurg uit Maaseik vorige week woensdag een lezing, waartegen verschillende linkse bewegingen betoogden. Tijdens de lezing liet Hoeyberghs een reeks seksistische opmerkingen vallen.

Zo zouden volgens de chirurg vrouwen niet geschikt zijn als wetenschapper en zorgen kinderen van alleenstaande moeders voor problemen. “Daarmee zitten de gevangenissen, de psychiatrische instellingen en de afkickcentra vol.” Maandag doken ook beelden op die van de lezing werden gemaakt.

De vrouwenrechtenorganisatie Campagne Rosa en twee andere studentenverenigingen vragen de UGent de erkenning van organisator van de lezing KVHV definitief in te trekken of de studentenclub op zijn minst te schorsen. Ze krijgen steun uit vakbondshoek. “ACOD UGent is gedegouteerd door de schandalige en seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs. We zijn nog meer gedegouteerd van het feit dat deze uitspraken gebeurden in lokalen van de UGent, met subsidies vanuit de UGent, en georganiseerd door een studentenorganisatie die erkend is aan de UGent: het KVHV", zegt Tim Joosen, vakbondsvertegenwoordiger van de UGent.

We zijn gedegouteerd dat deze uitspraken gebeurden in lokalen van de UGent, met subsidies vanuit de UGent, en georganiseerd door een studentenorganisatie die erkend is aan de UGent Tim Joosen van ACOD

Vrijdagochtend plannen de verenigingen een nieuwe protestactie aan de UFO naar aanleiding van de samenkomst van het bestuurscollege van de UGent. Vakbond ACOD beraadt zich er via haar medewerker over om een motie in te dienen tot schorsing of uitsluiting van de KVHV.

“Debat geopend”

KVHV gaat in het verweer via een mededeling op haar Facebookpagina. “Wij ontkennen niet dat er controversiële zaken gezegd zijn. Dat heel wat mensen, ook in de zaal, zich daar niet in konden vinden evenmin. Maar we hebben ons doel bereikt: het debat was geopend en na de lezing is er nog fel verder gedebatteerd over wat dokter Hoeyberghs tijdens de lezing verteld had. Zowel voor- als tegenstanders van zijn meningen confronteerden hem met hun visie…. Wij nodigen mensen uit die een mening hebben die niet door iedereen gesmaakt wordt. Enkel zo slaag je erin een debat te openen”, klinkt het.

Rector Rik Van de Walle heeft aan de studentenbeheerder van de UGent gevraagd om, zoals het reglement voorziet, een voorstel tot tijdelijke schorsing van KVHV te overwegen. Het voorstel werd inmiddels voorgelegd aan de Sociale Raad van de UGent. Deze raad zal hieromtrent woensdag een advies formuleren.

De UGent distantieerde zich bij monde van rector Rik Van de Walle eerder al “uitdrukkelijk” van de uitspraken van Hoeyberghs. “Wat in het filmpje getoond wordt, is ronduit vernederend en gaat volkomen in tegen alles waar onze universiteit voor staat. Wij zijn deze zaak intensief aan het bekijken.”