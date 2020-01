Na breuk in meerderheid rond Israëlreis komt het volgende twistpunt al op gemeenteraad: Camping Stropke Sabine Van Damme

23 januari 2020

09u13 0 Gent Na de breuk in de meerderheid van het stadsbestuur rond de Israëlreis, ziet PVDA zijn kans schoon om Camping Stropke opnieuw op tafel te leggen. Op de gemeenteraad van februari doen ze een nieuwe poging om de camping te redden, omdat ze weten dat het schepencollege ook over dit thema niet op dezelfde lijn zit.

Verblijfscamping Stropke ligt verscholen in het groen aan de achterkant van de Blaarmeersen, aan die ene afrit van de R4 die doodloopt. Al 40 jaar lang is die camping er. En waar het vroeger een echte probleemplek met drugs en vechtpartijen was, heeft de huidige uitbater er een oase van rust van gemaakt. Mensen die nergens anders terecht kunnen, vinden er een thuis, mensen die niks meer hebben, worden er opnieuw op het juiste spoor gezet. Maar het stadsbestuur wil de 2 hectare grote camping weg, om er groenzone van te maken. Sinds deze krant het verhaal van Camping Stropke vertelde, zijn alle oppositiepartijen er op bezoek geweest. Ze steunen de camping volop. Maar ook binnen de meerderheidspartijen zijn de meningen verdeeld. Manuel Mùgica Gonzalez van Open Vld stak in oktober een vurig betoog pro-Stropke af in de gemeenteraad, maar moest uiteindelijk met de meerderheid mee stemmen voor een groengebied, en dus tegen ’t Stropke. (lees verder onder de foto)

“Wij zitten niet stil in Gent”, postte Tom De Meester van PVDA nu op Facebook. “We dienen een nieuw raadsbesluit in om camping Stropke te redden. Het stadsbestuur wil de populaire camping sluiten om plaats te maken voor bos. Nochtans is ‘t Stropke een echte groenpool. Wij stellen voor om de camping in het RUP in te kleuren als ‘zone voor verblijfsrecreatie’, zodat ‘t Stropke kan blijven. Stemming op de volgende gemeenteraad!” Het zou zomaar een oplossing kunnen zijn voor de camping, maar dan moeten er dus genoeg stemmen worden gevonden. PVDA hoopt nu dat minstens enkele Open Vld’ers en misschien enkele socialisten hun zin zullen doen en meestemmen met de oppositie, om de camping te redden.

Op een overleg met de schepenen zijn geen beloftes gemaakt, maar ze hebben wel naar mij geluisterd. Dat is ook al veel. Ik heb hen uitgenodigd om dit voorjaar de camping te bezoeken Uitbater Freddy D’Hondt

Ondertussen zit ook het stadsbestuur niet stil. Gisteren was er een overleg tussen verschillende schepenen en Freddy D’Hondt, de uitbater van de camping. “Het was een positief en constructief gesprek”, zei Freddy achteraf. “Ik heb hen onze situatie uitgelegd. Er bleken nog wel wat onduidelijkheden te zijn over wat er in het verleden is afgesproken en beloofd. Ik heb hen allemaal uitgenodigd om dit voorjaar de camping te bezoeken, om met eigen ogen te zien waar wij voor staan. Er zijn geen beloftes gemaakt op dat overleg, maar ze hebben wel naar mij geluisterd. Dat is ook al veel.”