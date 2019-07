Na ‘Blind getrouwd’ en ‘Blind gekocht’ nu ook ‘Blind gemuild’ op Gentse Feesten Erik De Troyer

05 juli 2019

10u06 6 Gent De fameuze ‘Muilmarathon’ van de Gentse Feesten is aan de derde editie toe en wordt er een voor écht avontuurlijke zielen. Het thema is dit jaar namelijk ‘Blind gemuild’... met de blinddoek dus.

De muilmarathon is een bedenksel van de Gentse app Twoo. Elke feestnacht om 2u is het zo ver. Lien Louwagie van Twoo geeft tekst en uitleg: “Belangrijke levensbeslissingen met de ogen dicht nemen is een trend. Dat de wetenschap voor ons de perfecte match kan vinden wisten we al, maar sinds dit jaar weten we ook dat Dina Tersago een droomhuis in petto heeft voor onwetende kopers. Na ‘Blind Getrouwd’ en ‘Blind Gekocht’ is het nu tijd voor de zomerversie: Blind Gemuild”, klinkt het. “We nodigen alle bezoekers van de Gentse Feesten uit om elke avond vanaf 2u hun compagnon, grote liefde, een vage kennis of random omstander te zoenen. Uiteraard alleen als die andere persoon die liefde maar wat graag over zich heen laat komen.”