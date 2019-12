Na 65 jaar heeft Muide-Meulestede geen viswinkel meer: “Samenloop van omstandigheden deed ons stoppen” Sabine Van Damme

10 december 2019

20u07 0 Gent 35 jaar. Zolang heeft Gino Robbens (55) vishandel Epicurus open gehouden, nadat hij de zaak aan de Voormuide overnam. Ze bestond toen ook al 30 jaar. “Maar een samenloop van omstandigheden noopte ons ermee te stoppen. Rugklachten, het circulatieplan, artrose. Het ging gewoon niet meer. We hebben zelfs geen overnemer gezocht. Niemand wil dit mooie beroep nog doen, lijkt het.”

Gino is opgegroeid aan de Voormuide. Zijn ouders waren er zelfstandigen, ze hadden een schoenenzaak en een zaak in bruidskledij. Toen ik mijn hotelschool aan Ter Groene Poorte had afgewerkt, stond de viswinkel in de Voormuide over te nemen. Mijn ouders moedigden mij aan om dat te doen. Epicurus heb ik mijn zaak gedoopt, wat levensgenieter betekent. Maar het was ook de titel van mijn eindwerk. Ik heb de zaak in verse vis omgebouwd tot een zaak waar ook bereidingen en volledige maaltijden te krijgen waren. Dat was toen nieuw in Gent. Mijn vrouw Ann is mee in de zaak gestapt. We hebben echt mooie jaren gehad.”

“Maar de laatste tijd ging het niet meer. We hebben beiden last van onze rug, en we hebben artrose. De tol van 35 jaar lang in de kou te werken, want verse vis ligt in ijs. Onze vis werd trouwens nooit in de toonbank uitgestald. Mensen vroegen wat ik binnen had, en ik raadde hen aan wat ze moesten kopen. Meestal wist ik ook wat elke klant graag had. Wij maakten er een sport van om aan te kopen bij kleine vissers die ecologisch verantwoord werken, en om ’s avonds alles verkocht te hebben wat we ’s ochtends hadden binnen gekregen.”

Een overnemer hebben we niet meer gezocht. We merken dat de jongere generatie deze job niet meer ziet zitten. Jammer. Gino Robbens

Doorheen de jaren zag Gino zijn buurt veranderen, van een schipperskwartier naar een gekleurde buurt, naar nu een wijk waar jonge gezinnen hun eerste woning kopen. “Mijn klanten kwamen vaak van buiten Gent. Vroeger stonden ze hier op 10 minuten, door het circulatieplan is de stadsring veel drukker geworden en duurde het makkelijk een half uur eer ze hier waren. En parkeerplaats vinden is hier een ramp geworden. De klanten bleven weg, onze gezondheid ging achteruit, en de winkel was verouderd. We hebben die speciaal authentiek gehouden, maar de koeltoog en zo waren aan vervanging toe. Dan spreek je snel over een investering van 200.000 euro. Dat hadden we er niet meer voor over.”

“Een overnemer hebben we niet meer gezocht. Wij hebben zelf jammer genoeg geen kinderen, maar bij andere collega’s merken we dat de jongere generatie deze job niet meer ziet zitten. Jammer. Want in Gent zijn er nauwelijks nog winkels die verse vis verkopen. De komst van de supermarkten heeft daar natuurlijk ook mee te maken.” De winkel met de blauwwitte luifel is sinds zaterdag dicht. Een enorme rij klanten kwam afscheid nemen, met bloemen en flessen wijn. Een emotionele dag, vond Gino, want zijn klanten gaat hij missen, net als zijn winkel. “Voor ons is het nu tijd voor enkele weken vakantie. Wat we daarna gaan doen, zien we daarna wel.”