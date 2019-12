Na 5 minuten zit het er alweer bovenarms op in de Gentse gemeenteraad

Erik De Troyer

18 december 2019

19u51 14 Gent De derde van drie gemeenteraden startte zopas en na 5 minuten zat het spel al op de wagen. Een scheldpartij tussen Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Karin Temmerman (sp.a) zette de hele situatie nog wat extra op scherp. De stad overweegt nu ‘spreektijdbeperking’ in te voeren maar Vlaams Belang en N-VA houden het been stijf.

Er werd duidelijk veel kwaad bloed gezet op de gemeenteraad van dinsdag. Toen trokken de oppositiepartijen een reeks vragen in, de N-VA zelfs alle vragen, om het debat wat vooruit te laten gaan. De meerderheid bleef echter tussenkomen, voornamelijk met het ‘bestoefen’ van hun eigen plannen. Tot grote ergernis van de N-VA, Vlaams Belang en de PVDA.

Die laatste partij stuurde haar kat naar de gemeenteraad van vandaag. Vlaams Belang stuurde Johan Deckmyn om een statement te maken maar hij weigerde in te loggen en verliet uit protest de gemeenteraad. Bij de N-VA kwamen wel een aantal gemeenteraadsleden opdraven omdat ze niet akkoord zijn met de invoeren van heel wat nieuwe boetes en hun ding over willen zeggen.



Het kwam zeer snel tot een confrontatie. “Ik merkte weinig respect van de schepenen. Dat raadsleden niet eens worden aangekeken terwijl ze een vraag stellen vind ik erg. We werden uitgelachen in ons gezicht”, aldus Van Bossuyt. Karin Temmerman (sp.a) moeide zich en het kwam tot een emotionele woordenwisseling die pijnlijk was om aan te zien.

Voorzitter van de gemeenteraad Zeneb Bensafia (Groen) probeerde de boel te sussen. “Ik had gisteren ook een debat op niveau verwacht. Toen bleek dat er te veel tussenkomsten waren had ik moeten ingrijpen. Dat is te laat gebeurd. Nadien zijn de afspraken niet nageleefd en dat vind ik ook niet ok.” Bensafia overweegt nu toch een spreektijdbeperking in te voeren maar zowel Vlaams Belang als N-VA stellen hun veto.

