Na 43 keer bellen blijkt attest niet langer geldig excuus: “Ja, u moet komen zetelen als bijzitter” Sabine Van Damme

24 mei 2019

13u21 5 Gent Kathleen Sorgeloos uit Gentbrugge kreeg tijdens de paasvakantie een oproepingsbrief. Ze zou op verkiezingsdag als bijzitter aanwezig moeten zijn in het kieskantoor 141 in De Knoop in Ledeberg. Maar haar echtgenoot moet die dag werken, en er is niemand anders om voor de kinderen te zorgen. Het zou een geldig excuus zijn, klonk het aan telefoon. Maar vrijdag kreeg ze te horen dat ze tòch moet gaan.

Op zich heeft Kathleen er helemaal geen problemen mee om bijzitter te zijn bij de verkiezingen. Alleen, er is geen opvang voor de kinderen van 10 en 7 jaar. Papa Thibault werkt in de horeca, en werkt zondag. Hij moet al om 9 uur weg. “Wij hebben geen familie die voor de kinderen kan zorgen, dus belde ik naar het nummer op die oproepingsbrief om te vragen wat we moesten doen”, vertelt hij. “Een vriendelijke meneer legde uit dat het feit dat ik moest werken en mijn vrouw dus bij de kinderen moest blijven, een geldig excuus is, als ik een attest van mijn werkgever kon voorleggen dat ik écht moest werken.”

Andere uitleg

Dat attest werd nog geen 48 uur later opgestuurd naar de bevoegde dienst. Maar daarna bleef het stil. “Ik ben dan beginnen bellen”, zegt Thibault. “Tot gisteren zelfs 22 keer. In totaal deed ik 43 telefoontjes van op mijn gsm, het aantal oproepen van het vast nummer thuis heb ik niet bijgehouden. Elke keer kreeg ik een andere uitleg of een ander excuus. Dat mijn attest er nog niet was, dat ze het niet konden zien, het was altijd iets. De ene keer nog onvriendelijker dan de andere.”

“Vandaag (vrijdag, red.) klonk het dan: ‘Als mevrouw niks gehoord heeft, moet ze komen hé, dat is toch duidelijk?’ En nu? Waar moeten wij nu nog een babysit vinden tegen zondag? Vrijaf aanvragen kan ik nu niet meer natuurlijk. Er zal niet veel anders opzitten dan de kinderen mee te nemen naar het stembureau. Ik begrijp niet dat onze aanvraag om vrijstelling is afgekeurd, ook al was telefonisch gezegd dat dit een geldige reden was. En ik snap nog minder dat ze dat dan niet gewoon laten weten. Dan hadden we ons tenminste kunnen organiseren.”