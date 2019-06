Na 30 jaar maakt UGent skelet van aangespoelde potvis Valentijn, pas in 2022 in Oostduinkerks Visserijmuseum te zien Erik De Troyer

17 juni 2019

13u43 2 Gent Meer dan 30 jaar nadat potvis Valentijn aanspoelde in Koksijde, worden zijn botten klaargemaakt om tentoongesteld te worden. Vandaag werd Valentijn voor het eerst uit zijn enorme badkuip gelicht op de campus Diergeneeskunde van de UGent in Merelbeke. Nu nog een laatste keer ontvetten, bleken en opnieuw in mekaar puzzelen en Valentijn wordt een écht museumstuk.

Hoewel de potvis al in 1989 aanspoelde, herinneren velen zich de vis nog alsof het gisteren was. Een volwassen vis van dat kaliber spoelt maar heel zelden aan, aan onze kust. Valentijn was dan ook enorme attractie. Velen reden speciaal naar de zee om het dier te zien.

Leemgrond

In ideale omstandigheden was de potvis ter plaatse op het strand begraven. “Dan zouden de beenderen vandaag mooi kaal zijn en zou alles er nog behoorlijk wit uitzien. Maar een put van die omvang graven in zand is moeilijk en dus werd de vis begraven op het domein van abdijhoeve Ten Bogaerde. Dat gebeurde in leemgrond en die zorgde er net voor dat het dode lichaam van de potvis zeer goed bewaard bleef. We hebben zelfs zijn hart nog teruggevonden”, zegt Jurgen De Craene.

Op de afdeling ‘autopsie’ van de campus Diergeneeskunde lag Valentijn al een tijdje te weken in een enorme badkuip. Vandaag werden daar zijn beenderen voor het eerst uitgehaald. Aan Jurgen om het hele geraamte met een hoge drukreiniger proper te maken. Een weinig benijdenswaardig werkje, want een 30 jaar oud walvissenlijk ruikt niet bepaald fris.

“Hoewel de walvis goed bewaard was gebleven, heeft het geraamte toch schade opgelopen”, zegt Jurgen. “De schedel is in stukken gebroken en de wervels zijn beschadigd door de druk van de meters aarde die op de walvis rustten. De beenderen zijn ook behoorlijk verkleurd.”

“Zo’n walvis bestaat voornamelijk uit vet. Het meeste vlees is nu wel van het karkas, maar er blijft veel vet aan de beenderen plakken. Dat moet er eerst allemaal af”, legt Patrick Vervaet uit. “Daarom moet de walvis opnieuw in de badkuip voor enkele weken. Om het vet volledig op te lossen gebruiken we doodgewoon wasmiddel: bio-tex om precies te zijn. Na het wassen kunnen het geraamte beginnen bleken. Op het einde puzzelen we het geraamte weer in mekaar. Die beenderen vallen onmogelijk te labelen, maar met wat anatomiekennis komt men al een heel eind.”

Verbouwing museum

Valentijn zal uiteindelijk terug naar de kust vertrekken. Hij wordt namelijk een blikvanger van het Oostduinkerkse Visserijmuseum Navigo. Dat wordt eerst wel nog verbouwd waardoor het al snel 2022 zal zijn vooraleer het skelet van Valentijn te bezichtigen valt.