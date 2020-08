Na 30 jaar: laatste maand voor bekende patisserie Damme. “De klanten hebben al brieven, bloemen en tranen achtergelaten” Jill Dhondt; Sabine Van Damme

13 augustus 2020

17u11 3 Gent Patisserie Damme in de Nederkouter zou eind juni de deuren sluiten, na 30 jaar een bastion te zijn geweest in Gent. De lockdown zorgde echter voor zo'n ongelooflijke boost in de verkoop, dat ze besloten om hun einddatum te verleggen. “De klanten hebben al getreurd en geweend dat we sluiten. Het is heel jammer, maar aan elk verhaal moet een einde komen. Als er geen tweede lockdown komt, doen wij eind september de boeken toe.”

Piet Faveere (60) nam patisserie Damme dertig jaar geleden over van Jef Damme. De jonge patissier wou zijn eigen stempel drukken op de recepten van de oude meester. Terwijl hij klassiekers in een hedendaags jasje stopte, groeiden zijn kinderen Aline en Jonathan op tussen de éclairs en mattentaartjes. “Intussen hebben ze hun eigen weg gevonden”, zegt Piet, “het is tijd om te sluiten. Twintig jaar geleden hebben we al gezegd dat 2020 onze einddatum ging zijn. Niet dat we versleten zijn, maar het moment om te gaan is gekomen. De stad is veranderd. Vroeger, toen de klanten hun kinderen naar school brachten, stopten ze en passant bij de bakker. Vandaag geraken ze daar niet meer door hun drukke agenda’s, het circulatieplan en een gebrek aan parkeerplaatsen.”

Gewacht door corona

Het plan was om eind juni te sluiten, maar in maart brak het coronavirus uit. “Onze verkoopcijfers schoten de hoogte in. Logisch ook: kinderen aten niet meer op school, volwassenen niet meer op hun werk. De klanten smeekten ons om hen niet te laten stikken. Daarom hebben we besloten om te wachten tot het weer kalmer werd, tot de restaurants weer open gingen en de mensen terug naar zee mochten. Dan pas konden we starten met de voorbereiding voor de sluiting. Nu is het plan om eind september te sluiten, als er geen tweede lockdown volgt tenminste, want dan zijn we weer vertrokken. Maar kerst en nieuwjaar doe ik niet meer. Een stuk van ons atelier is al verkocht en het is tijd voor rust. Twintig jaar jaar heb ik zeven op zeven gewerkt. Het is beter om in schoonheid te eindigen. De klanten hebben al brieven, bloemen en tranen achtergelaten. Ze gaan ons missen en wij hen ook.”