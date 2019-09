Na 30 jaar houdt muziekwinkel Thoma Okaze er mee op “Bedankt stadsbestuur voor de wegenwerken en het circulatieplan!”

Erik De Troyer

10 september 2019

16u58 0 Gent Muziekwinkel Thoma Okaze in de Brusselsepoortstraat houdt er mee op. De cynische boodschap aan de etalage laat weinig aan de verbeelding over. “We wensen het stadsbestuur heel hard te bedanken voor de jarenlange wegenwerken, het belachelijke circulatieplan, het parkeerbeleid en de middenvinger naar de handelaars”, staat er te lezen.

“Het verlies van afgelopen jaar was te groot om nog verder te blijven werken in Gent. Alle muziekwinkels hebben natuurlijk te maken met de toenemende internetverkoop maar bij ons spelen toch heel wat andere factoren”, legt zaakvoerder Ainsley Bogaert uit. “We kampten hier 3,5 jaar met de heraanleg van de Brusselsesteenweg. Daarvan waren we twee jaar zowat volledig van de buitenwereld afgesloten. Onze klanten konden ons ternauwernood bereiken. Dan kwam er ook nog eens het circulatieplan bij. Daardoor verloren we onze passage. Vroeger stond men hier aan te schuiven om de stadsring op te moeten. Nu is dat volledig verdwenen. Eerlijk ik heb het gevoel dat de stad Gent ons de doodsteek heeft toegebracht. Ik ben trouwens niet de enige met dat gevoel. Als ik andere zelfstandigen hoor dan klagen die ook steen en been.”

Thoma Okaze was in totaal dertig jaar in Gent gevestigd. “Dat we nu de deuren moeten sluiten maakt het extra pijnlijk.”

De muziekwinkel kondigt een grote uitverkoop aan tot eind december. De winkel sluit dan de deuren net voor de invoering van de lage-emissiezone. Alles wordt verkocht aan 20 tot 60% korting. De winkel in Asse blijft wel open.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert: “Dat de werken van De Lijn een invloed zullen gehad hebben dat kan natuurlijk maar die werken waren ook broodnodig na jaren van verwaarlozing. En ja die werken hebben inderdaad te lang geduurd. Dat heb ik ook aangekaart toen. Naar mijn gevoel heeft het circulatieplan voor de Brusselsepoortstraat geen invloed gehad.”