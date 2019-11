Na 23 jaar geen Michelinster meer voor Jan Van den Bon: “Ik respecteer beslissing maar ben het er niet mee eens” Erik De Troyer

18 november 2019

14u22 6 Gent Gent heeft er met Souvenir een nieuw sterrenrestaurant bij maar verliest ook een ster. Jan Van den Bon in de Koning Leopold II-laan moet de zijne na 23 jaar inleveren. “Het is een zware klap”, zegt hij. “Ik blijf achter mijn keuken staan. De mensen moeten maar komen proeven.”

Jan Van den Bon is een culinaire klassieker in Gent. Maar liefst 33 jaar geleden opende hij zijn eigen restaurant met zijn echtgenote als gastvrouw. Verfijnde keuken is waar hij nog steeds voor staat, met veel groenten en kruiden uit zijn eigen stadstuin. Al 23 jaar heeft hij een Michelin-ster en de Gentse kok was ook in woelige culinaire tijden de rots in de culinaire branding. In 2011 was Van den Bon zelfs nog de enige in Gent met een Michelin-ster toen er nog lang geen sprake was van de Flemish Foodies en andere hippe koks in Gent.

De chef-kok reageert aangeslagen. “Ik zou ‘et alors’ kunnen zeggen maar dat zou de waarheid oneer aandoen. Dit is wel degelijk een zware klap”, zegt hij. “Ik heb uitleg gevraagd bij Michelin naar het waarom van deze beslissing maar ik heb geen verklaring gekregen. Kijk elke kok vindt dat hij goed bezig is natuurlijk. Is er een eenmalige misser gebeurd? Stond er eens een gerecht op tafel dat niet warm genoeg was? Het blijft gissen en dat is vervelend.”

“We hebben een mooi parcours afgelegd. Er zijn er weinigen die ons dat nadoen en ik ben daar fier op. Of ik terug ga vechten? Kijk, ik heb een geweldig team. Behalve mijn vrouw werkt nu ook mijn dochter in de zaal en ze doet dat fantastisch. Ik heb mijn stijl nooit aangepast en de reacties in de zaal zijn zonder uitzondering enthousiast. Ik ga dan ook gewoon verder doen wat ik doe. Ik respecteer de beslissing van Michelin... maar ik ben het er niet mee eens. De mensen moeten maar komen proeven”, zegt Van den Bon vastberaden.