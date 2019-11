Na 16 jaar brengt Antoine Meiresonne nog eens een boek vol pentekeningen van Gent uit Sabine Van Damme

14 november 2019

18u10 0 Gent Antoine Meiresonne is gekend in Gent, als artiest maar ook als kok. 9 jaar lang had hij Restaurant Het Lam Gods op Sint-Baafsplein. Voordien bracht hij al 10 thema-boeken over Gent uit, telkens vol prachtige pentekeningen. Nu is er – eindelijk – een overzichtsboek, en dit weekend zelfs een tentoonstelling.

Antoine woonde als student in het Patershol. Het waren de jaren ’80, en dat was toen een wijk in absoluut verval. Behalve studenten woonden er ook kunstenaars, en arme mensen. “Ik vond het plezant om tekeningen te maken van die vervallen wijk”, vertelt hij. Na drie jaar kreeg Geert Vandoorne, toen van de dienst monumentenzorg, mijn werk onder ogen. Hij vond dat ik er een boek moest van maken. Zo kwam mijn eersteling op de markt, ‘Kijk op ’t Patershol’, in 1983. Burgemeester Monsart schreef toen het voorwoord en opende de bijhorende tentoonstelling in ’t Volkshuis. Ik vond het geweldig dat ik met mijn artistieke tekeningen iets commercieel kon doen, dus deed ik verder. Zo kwamen er nog 9 themaboeken van Gent uit, waaronder ‘Gent aan de Waterkant’, ‘De torentjes van Gent’ en ‘Gentse kastelen’.”

Daarna tekende Antoine boeken van Oudenaarde, Brugge en Antwerpen, telkens op vraag van die steden. “Maar een overzichtsboek van Gent ontbrak, dat is altijd blijven knagen”, zegt hij. Maar intussen had Antoine zich in de horeca gewaagd, eerst met een pop-up aan de Zandberg, daarna 9 jaar lang in ’t Lam Gods op het Sint-Baafsplein. Dat is intussen ook 3 jaar geleden. Hij liet de zaak over en ging weer tekenen. “En nu is het boek klaar. Er zijn 60 pentekeningen van Gent, bijna allemaal niet werk. Er zitten ook enkele oude parels tussen. Een tekening van het prachtige antiekwinkeltje op de hoek van de Hooiaard en de Graslei in 1992 bijvoorbeeld. Nu worden daar wafels verkocht. Jammer.” (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Mathias De Clercq schreef het voorwoord voor het boek, stadsgids Kathy De Vos zorgde voor correcte info bij de tekeningen, in 4 talen. De tentoonstelling met de werken uit het boek gaat niet door in Gent maar in kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem, in de Brouwerijschuur. Die tentoonstelling loopt alleen vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 20 uur. Het boek zal daar verkocht worden aan 30 euro, vanaf volgende week ligt het in de boekenwinkels.