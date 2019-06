Na 11 jaar beslist: lokale en federale flikken gaan ‘samenwonen’ aan de Groendreef Sabine Van Damme

25 juni 2019

13u53 0 Gent Na ruim 11 jaar gepalaver is nu definitief beslist dat de lokale politie van Gent gaat ‘samenwonen’ met de federale collega’s. Dat zal gebeuren aan de Groendreef, waar de federale nu al zit. Nog voor het bouwverlof schrijft de Regie der Gebouwen een bestek uit om een ‘Masterplan Groendreef’ op te stellen.

De politiekazerne van Ekkergem is tot op de draad versleten. Er zit nog enkel glas in het reusachtige gebouw, er is geen enkele vorm van privacy mogelijk voor wie gelijk welke aangifte komt doen, de kantoren zijn kleine hokken, er is geen enkele vorm van comfort, en zo gaat het nog wel even door. Eigenlijk is het gênant dat het Gentse korps huist in een gebouw dat op geen enkel vlak nog voldoet aan de eisen van een moderne samenleving, of zelfs aan de veiligheidsvoorschriften.

Minister De Crem kon met eigen ogen zien in welke omstandigheden onze Gentse flikken moeten werken Mathias De Clercq

Al meer dan 11 jaar wordt er gepalaverd over een nieuw gebouw voor de Gentse flikken, maar de Regie der Gebouwen – eigenaar van het terrein aan de Groendreef – lag altijd dwars. Zij waren het plan om de lokale en de federale politie samen te zetten aan de Groendreef niet genegen.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) ondernam al bij het begin van zijn mandaat actie, met succes. “Ik heb minister Geens in januari al aangesproken over het dossier Groendreef, met de vraag dat dringend te deblokkeren”, zegt De Clercq. “In februari kwam minister De Crem naar Gent voor allerlei zaken rond veiligheid, maar ik heb hem toen ook rondgeleid in de kazerne van Ekkergem. Zo kon hij met eigen ogen zien in welke omstandigheden onze Gentse flikken moeten werken.”

Met succes dus, want het dossier ‘nieuwe kazerne’ is nu effectief gedeblokkeerd. “Beide ministers én de Regie der Gebouwen hebben zich akkoord verklaard met de piste-Groendreef. Dat wil zeggen dat onze Gentse flikken op termijn naar daar verhuizen. Dat is niet enkel een concreet engagement, er is ook al een concrete actie. De Regie der Gebouwen schrijft nog voor het bouwverlof (half juli, red.) een bestek uit voor het opstellen van een Masterplan Groendreef.”

Ruimte genoeg

Of er een volledige nieuwbouw komt, vernieuwbouw of een uitbreiding van het bestaande gebouw staat dus nog niet vast. Een termijn is er uiteraard ook nog niet. Maar het is wel voor het eerst in jaren dat er iets concreet gebeurt in het dossier. Eindelijk kunnen er stappen vooruit worden gezet. In elk geval is er aan de Groendreef ruimte genoeg, zelfs voor uitbreiding nadien mocht dat nodig blijken. Door ‘cohabitatie’ kunnen de lokale en federale politie ook nauwer samenwerken, zowel logistiek als operationeel. Het plan heeft dus enkel voordelen.