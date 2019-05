N-VA wil Roma-kamp in Wondelgem weg Sabine Van Damme

27 mei 2019

21u16 3 Gent “Het Roma-kamp aan de Hurstweg is onhoudbaar. Hoog tijd om dat mislukt experiment stop te zetten.” Dat vindt N-VA, die de kwestie op de gemeenteraad zal aankaarten. “De burgemeester moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Sandra Van Renterghem van N-VA stelt onomwonden: “De bewoners van het gecontesteerde Roma-kamp aan de Hurstweg blijven overlast veroorzaken. Overlast door sluikstorten, gevaarlijk rijgedrag, bijkomende bewoners die in auto’s of busjes verblijven, intimidatie, en meer. Wie zich niet aan de afspraken houdt moet weg, dat had burgemeester Termont aan de Gentenaars beloofd. Het is tijd om woord te houden en een einde te stellen aan deze uitzichtloze en onaanvaardbare situatie. Voor ondernemers van het bedrijventerrein en omwonenden is de maat vol, maar hun klachten worden gebagatelliseerd. Als er toch overlast wordt vastgesteld, wordt steevast gezegd dat het om ‘andere Roma’ gaat. Bovendien blijkt nu dat een groep Roma-kinderen in Gent zware feiten pleegt, van afpersing tot diefstal met geweld en aanranding. Ik wil weten in hoeverre er mogelijk een verband is met het kamp aan de Hurstweg. Mogen die mensen daar overigens wel wonen, wettelijk gezien? Sowieso kunnen we dit niet tolereren. Hier moet onmiddellijk paal en perk aan gesteld worden. Burgemeester De Clercq moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Ook Anneleen Van Bossuyt zegt: “Ondanks zeer intensieve begeleiding door sociale werkers van Stad Gent en door het OCMW verbetert de situatie niet. Zelfs de meest elementaire voorwaarden – geen overlast veroorzaken, zich aan de regels houden – worden niet nageleefd. Slechts twee van de zeven kinderen gaan naar school. Gent heeft al veel inspanningen gedaan. Te veel. Laat ons realistisch zijn: dit kamp gedogen komt neer op het in stand houden van een onleefbare toestand. Dringend tijd om dit mislukte experiment stop te zetten.” Ook Johan Deckmyn (VB) hekelde het project. “Er is geen enkele vorm van beleid op dit vlak. Wanneer gaan jullie beslissen of het project verlengd wordt of niet? En als het stopt, waar moeten die mensen dan naartoe?”

Zowel schepen Tine Heyse als burgemeester Mathias De Clercq verdedigen het project. “De Roma aan de Hurstweg zijn families die al lange tijd in Gent verblijven", zegt Heyse. “We willen hen woonstabiliteit, onderwijs én werk aanbieden. Dagelijks passeert een terreinbeheerder om de overlast in te perken. Sinds januari zijn alle kinderen - op één na - ingeschreven op school. Of ze effectief gaan is iets anders, maar ook dat wordt opgevolgd. Iedereen die er woont is geregistreerd en betaalt voor water, elektriciteit en de Dixi-toiletten die er staan. 6 mensen hebben intussen werk, vooral in bouw en tuinbouw.” De burgemeester vult aan: “Hun attitude rond afval blijft een aandachtspunt, maar ook daar wordt kort op de bal gespeeld en regelmatig opgetreden. Niet-geregistreerde mensen op het terrein worden door de politie weggestuurd. Er zijn gerichte patrouilles om externe sluikstorters te vatten. En ik wil benadrukken dat er géén link is tussen de kampbewoners en de kindercriminelen waarvan vorige week sprake was. Dat zijn andere jongeren, en ook daar doet de politie er alles aan om de veiligheid te garanderen.” De beslissing of de Roma al dan niet mogen blijven aan de Hurstweg, is dus nog steeds niet genomen.