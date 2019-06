N-VA Gent sleept WoninGent voor de rechter: “Onze kritiek werd gewoon genegeerd” Jeroen Desmecht

18 juni 2019

16u44 0 Gent De Gentse N-VA afdeling heeft klacht ingediend tegen WoninGent. De rechtszaak werd vandaag ingeleid voor correctionele rechtbank. “We hebben doorheen de jaren zeker veertig keer geïnterpelleerd, maar onze kritieken werden gewoon genegeerd", klinkt het.

De sociale woningmaatschappij, bijna volledig in handen van het stadsbestuur, kwam vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in een mediastorm terecht toen bleek dat ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woningen alsnog werden verhuurd. “Wij zagen ons genoodzaakt om deze situatie via een juridische weg aan te klagen”, vertelt advocaat en Gents N-VA voorzitter Bob Cammaert. Hij zal de zaak tegen WoninGent zelf pleiten. “We hebben de voorbije jaren meer dan veertig keer geïnterpelleerd, maar onze kritieken werden gewoon genegeerd.”

De initiële klacht dateert ondertussen van 5 oktober 2018. Vandaag werden conclusietermijnen afgesproken, op 15 oktober 2019 zal de zaak effectief behandeld worden.