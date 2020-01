N-VA betreurt politieke sneren tijdens actie tegen homofobie Sabine Van Damme

06 januari 2020

16u09 0 Gent Tijdens de manifestatie tegen homofoob geweld en discriminatie namen verschillende mensen uit het publiek het woord. Enkelen sneerden daarbij naar de rechtse partijen, waarbij ook N-VA werd vernoemd. “Ik vind het jammer dat er politieke uitspraken gebeuren op zo’n manifestatie”, reageert Anneleen Van Bossuyt van (N-VA).

“Er waren enkele van onze gemeenteraadsleden, en verschillende leden van N-VA aanwezig op de manifestatie zaterdag”, zegt Van Bossuyt, die zelf nog op terugweg naar België was toen. “Want vanzelfsprekend tolereren wij geweld tegen holebi’s (of transgenders) niet. Onze Europarlementairen hebben de recente resolutie tegen die zogenaamde ‘gay free zones’ - waarvan zaterdag ook sprake was – voluit gesteund. Het is dan ook heel jammer dat op zo’n manifestatie publiekelijk uitgehaald wordt naar N-VA. Onze partij is altijd al een voorvechter geweest van holebi- en transgender-rechten. Piet De Bruyn, N-VA Vlaams Parlementslid, ontving in januari 2018 van Cavaria een prijs voor zijn holebi-engagement. Ook op lokaal vlak spreken we ons duidelijk uit als verdediger van holebi rechten.”