N-VA bekritiseert nieuwe website stad met tips voor gebruik thuistaal in onderwijs Yannick De Spiegeleir

25 september 2019

20u03 0 Gent Naar aanleiding van de jaarlijkse Europese Dag van de Talen op donderdag 26 september 2019 lanceert het stedelijk Onderwijscentrum Gent een website met handige tips en tools voor leraren die meertaligheid een plaats willen geven in de klas. Het initiatief valt niet in goede aarde bij oppositiepartij N-VA.

“Dit is een totaal verkeerd signaal: Wij hadden graag gezien dat het stadsbestuur het omgekeerde deed: een lijst met tips om de Nederlandse taalkennis van leerlingen bij te spijkeren”, zegt gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA). “Focus alstublieft op Nederlands, in het belang van de leerlingen.”

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) is het niet eens met de kritiek. “Met deze boodschap polariseert N-VA. Dit is een en-en-verhaal. In Gent heeft 30,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs het Nederlands niet als thuistaal. Nederlands blijft de instructietaal, maar door de leerlingen hun thuistaal functioneel te laten gebruiken, wanneer ze bijvoorbeeld een vraagstuk niet begrijpen, kan een leerkracht meer bereiken”, stipt de schepen aan.

Thuistaalbeleid

N-VA ziet dat anders. “Als 30 procent van de leerlingen in het Gentse secundair onderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands heeft, dan moeten we 100 procent inzetten op de Nederlandse taal die ons allemaal verbindt,” stelt Van Renterghem. “Ik begrijp niet dat men hier in Gent blijft kiezen voor een doorgedreven thuistaalbeleid in onderwijs, terwijl daar ook geen eenduidige wetenschappelijke basis voor bestaat.”

Decruynaere blijft pal achter het initiatief staan. “Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om opgelegde richtlijnen, maar om tips waar leerkrachten vrijwillig gebruik van kunnen maken. Leerlingen die hun volledige taalrepertoire kunnen benutten, voelen zich gewaardeerd en leren meer én beter. Onderwijscentrum Gent streeft naar leerlingen die vertrouwen hebben in zichzelf en hun leraren.”