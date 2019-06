Mysterieuze put zet l’Apéro d’Oc zonder terras Erik De Troyer

12 juni 2019

16u35 5 Gent L’Apéro d’Oc aan de Ajuinlei moet het vandaag zonder terras stellen voor de deur. De reden: een mysterieuze put gegraven door een nutsmaatschappij waarvan niemand lijkt te weten wie er achter zit.

“Vorige week waren er al werken aan de Ajuinlei. Die waren aangekondigd en we werden geïnformeerd zoals het hoorde. Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat tijdens onze sluitingsdag hier een nieuwe put gegraven was. Geen bordje, geen briefje in de bus”, legt zaakvoerder Willem Van Nieuwenhuyze uit. “Ik ben dan maar beginnen rondbellen naar de stadsdiensten, maar ook zij wisten het niet. We zijn intussen vijf uur verder en het is nog steeds een onopgelost mysterie.”

“Ik heb voor avontuurlijke zielen één tafeltje naast de put gezet en er hebben zich toch al enkele mensen gezet”, lacht Willem. “Kijk, ik vind dat Gent goed bezig is en dat er geen reden is voor negativiteit, maar zo’n guerilla-put zou toch niet mogen.”