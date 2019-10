Mysterie in Gent: wie kleefde de bib-buurt vol hartjes? Sabine Van Damme

26 oktober 2019

08u29 2 Gent Soms zijn er van die leuke mysteries in een stad. In de buurt van stadsbibliotheek De Krook bijvoorbeeld heeft iemand op alle paaltjes aan het water hartjes gekleefd. Maar wie? En waarom?

Voor wie niet als een smombie voorbij wandelt vallen ze meteen op: knalrode hartjes gekleefd op de groene paaltjes aan de waterkant. Niet alleen langs de Kuiperskaai, ook aan de kant van de bib zelf en aan de brug aan de Lammerstraat. Er is dus best wat werk in gekropen. Officieel zal het wel niet mogen, wegens ‘beschadiging van straatmeubilair’, maar het oogt wel mooi. Blijft de vraag dus: wie deed dit? En waarom?