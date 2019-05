Muzikant Wim Claeys lekt per ongeluk affiche Trefpunt

28 mei 2019

De Gentse Feesten-affiche van Trefpunt is elk jaar een goed bewaard geheim maar dit jaar lekte de affiche toch op voorhand uit. Muzikant Wim Claeys nam een foto van zichzelf in Trefpunt en postte die op facebook zonder te beseffen dat de affiche achter zijn rug hing. . “Ik was aan het werken voor AVS en had helemaal niet door dat dat de affiche van Trefpunt was. Gelukkig zagen de meesten er geen probleem in”, lacht hij. Het lek gebeurde maar een half uurtje voor de officiële bekendmaking. De affiche zelf werd gemaakt door kunstenaar David Messeman en is een zelfportret.

Trefpunt vier dit jaar zijn 50ste verjaardag. Inmiddels werden een aantal grote namen bekend gemaakt. Op 25 juli staan zowel Roland als Rum op het podium. Twee acts die ook op de eerste editie van de Gentse Feesten in 1969 stonden. Nog meer grote namen: Amadou et Mariam (een muzikaal blind koppel uit Mali), de Turkse zangeres Selda Bağcan en ook Belpop Bonanza brengt een live show met onder andere Isolde Lasoen, School is Cool en Isabelle A.