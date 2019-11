Muzikale school zingt ‘Mia’ als geschenk aan alle Gentenaars Sabine Van Damme

29 november 2019

11u33 6 Gent Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat de Gentse zanger Luc De Vos overleed. Daarom heeft de school Melopee met 87 leerlingen een eigen versie van ‘Mia’ opgenomen. Luc De Vos had immers een speciale band met Melopee, toen nog De Wonderfluit.

“De Vos schaarde zich volledig achter het concept van de school: een Muzische leerThuis waar muziek vanaf de kleuterklas een centrale plaats inneemt in het leerproces”, zegt schooldirecteur Bart Devaere. “Daarnaast hielp hij ook mee om de nieuwe ‘Groene en Avontuurlijke speelplaats’ (GRAS) van de school te realiseren, de eerste van Gent.” De zanger was een van de bekende Vlamingen die een kunstwerk realiseerden op een tegel van de speelplaats. Die tegels werden daarna geveild door Jan Hoet om de nieuwe speelplaats te helpen bekostigen. “Eigenlijk wilden we eerst ‘Lieve Kleine Piranha’ spelen", zegt Devaere. “Maar de kinderen bleken Mia beter te kennen. We hebben dan ook veel Buffalo’s op school. En toen bleek dat de ganse band wilde meespelen, klonk Mia gewoon beter.”

“Het geeft altijd een beetje een dubbel gevoel als we Mia spelen”, zegt Thomas Vanelsander, gitarist van Gorki, “maar daarom is het net goed dat dit zo’n frisse aanpak is. Dankzij alle enthousiaste kinderen kreeg het liedje een zekere onschuld mee, en daar was Vos wel gevoelig voor.” Ook de burgemeester en de onderwijsschepen zijn blij met het resultaat. “Luc De Vos zal altijd in ons hart blijven bestaan”, zegt De Clercq. “Mooi dat we hem op deze manier kunnen blijven eren.” En Bij Elke Decruynaere klinkt: “Hartverwarmend dat de band tussen Luc De Vos en het muzisch schoolproject in ere wordt gehouden, met dit pakkende ‘in memoriam’.”