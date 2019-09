Muzikale duizendpoot Divan opent café Huis Sabine Van Damme

14 september 2019

09u54 2 Gent David – Divan – Van den Hende opent vandaag ‘ David – Divan – Van den Hende opent vandaag ‘ Huis ’, een nieuw café waar muziek in zit. Huis komt in het vroegere Kraaiennest op de Blandijnberg. David beheerde al 2 jaar de concertzaal in Nest en kreeg daar de smaak te pakken.

“Nest, de tijdelijke invulling van de vroegere bibliotheek aan de Zuid, was best plezant”, zegt David. “En het ging nu eind augustus echt zeker stoppen, liet de stad weten. En ik dacht: ik ga dat missen, dat podium en die bar. Dus ben ik beginnen uitkijken naar iets kleins om dat verder te zetten. Ondertussen is Nest wel wéér verlengd, tot eind december of zelfs langer, maar bon…”

“Mijn oog viel op het Kraaiennest, en dat kon geen toeval zijn, van Nest naar Kraaiennest. Dus heb ik de sprong gewaagd. Het is een topbuurt, tegenover de unief. Echt een goeie plek. Dus heb ik het café wit geverfd en er een klein podium in gezet. Zo kunnen er opnieuw kleine, intieme optredens doorgaan. En boven het café heb ik een bureau waar ik ook met mijn muziek kan bezig zijn.”

David zal – zeker in het begin – zoveel mogelijk zelf in zijn café staan. “En als ik zelf moet optreden komt er uiteraard iemand anders. Maar we zijn open van zondag tot en met donderdag. De meeste optredens doe ik op vrijdag en zaterdag, dus dat komt goed uit. Op vrijdag en zaterdag kan Huis overigens privé worden afgehuurd voor feestjes.” David in onder meer de zanger van kleinkunstgroep Hermitage en van Divan & The House of Quoi. Door hem wil ‘ik ga naar huis’ voortaan niet meer perse zeggen dat je ook effectief naar je eigen huis gaat…

Huis, open van zondag tot donderdag, zondag vanaf 19 uur, de andere dagen vanaf 14 uur.