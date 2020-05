Muziekschool uit Ledeberg organiseert online Gentse Feesten Jill Dhondt

28 mei 2020

16u16 0 Gent Freddy Jacobs van muziekschool Mezzos in Ledeberg heeft 170 muzikanten verzameld die normaal zouden spelen op de Gentse Feesten. De muzikanten zullen op voorhand naar zijn studio komen om een sessie op te nemen die tijdens de periode van de afgelaste festiviteiten uitgezonden zal worden online. “Het is een serieus gat in onze zak, maar we wouden een statement maken.”

“Enkele weken geleden was de kogel door de kerk”, zegt Freddy. “De Gentse Feesten werden afgelast. Ik kon en wou dat niet geloven: de Gentse Feesten moesten doorgaan. Midden april begon ik aan de voorbereidingen van een online muziekfestival. Ik wil zwaar getroffen muzikanten de kans geven om toch op te treden, en feestvierders om mee te genieten van optredens. Dat online project werd enorm goed onthaald, daarom staan we intussen zo ver.”

Op de agenda staan intussen 44 bands, goed voor 170 muzikanten. De muziekschool uit Ledeberg kon namen strikken zoals Francois Glorieux, Frederik Sioen, Bootleg Heroes en Chris Corn. “We voorzien 14 opnamedagen op 3 locaties. Dat gebeurt covid-conform: de zalen zien 20 meter op 10 meter groot en hebben een covid-steward. In het begin had ik het idee om de optredens te live streamen, maar dat plan heb ik snel laten varen omwille van de technische complexiteit en kwaliteit. Daarom zullen de sets op voorhand opgenomen worden, nadien bewerkt en tijdens de periode van de feesten online gezet worden. Zo kunnen bezoekers 4 tot 5 bands per dag zien, 11 dagen lang.”

Optredens meepikken op de virtuele Groentemarkt

De optredens zullen te zien zijn via de website van Mezzos. Elke dag komen er nieuwe opnames bij. “We zetten ze gratis online zodat het grote publiek kan meegenieten vanuit hun eigen kot. We gaan er zelf niet aan verdienen, maar wie wil kan een donatie achterlaten. Met dat geld willen we enkel de kosten dekken, aangezien het project een serieuze hap uit ons budget neemt.”

Enkele optredens zullen ook te zien zijn op de virtuele Gentse Feesten, die Lucas Selfslagh op poten zette. “Twee weken geleden heeft Lucas me gecontacteerd met de vraag of we kunnen samenwerken. Hij heeft een platform op poten gezet waarin de Gentse Feesten virtueel nagemaakt zijn. Je kan er vrienden ontmoeten in de menigte, straatartiesten bewonderen, feesten op de pontons van Polé Polé, en shows meepikken op pleinen zoals de Groentemarkt. Het is mission impossible om alle bands daar te laten optreden, maar we kunnen er zeker een aantal streamen via zijn platform. Het is voor hem een steun, en voor ons is het zeker ook plezant.”

Meer info en doneren kan via www.onlinegentsefeesten.be.