Muziekcafé Kinky Star krijgt maar niet genoeg van televisiemaken Jill Dhondt

25 augustus 2020

16u27 5 Gent Muziekcafé Kinky Star krijgt maar niet genoeg van televisie. Toen het café in maart dicht moest, vonden de vrijwilligers een alternatief: Kinky Star TV. Nu nog steeds is de bar enkele dagen per week gesloten zodat er optredens kunnen opgenomen en uitgezonden worden.

“In de lockdown hebben we uitzendingen gebracht van artiesten vanuit hun huis”, zegt Sanne Werkers van Kinky Star. “Toen de horeca weer open mocht, hebben we de zolder van het café omgebouwd tot televisiestudio. Sindsdien zijn we de meeste avonden in de week open als café, en de andere als televisiestudio. De Kinky Star is een kleine club, voor de pandemie was het dus heel knus tijdens optredens. Momenteel is zo een setting compleet uit den boze. Dus organiseren we een aantal dagen per week optredens achter gesloten deuren die we achteraf uitzenden via Twitch.”

Bar Bricolage

Net zoals de programmatie van de Kinky Star voor de crisis, ligt de nadruk van het televisiestation ook op alternatieve optredens. “We mikken op bands die elders minder snel een podium krijgen. Dat gaat vaak gepaard met grappige interviews, reportages, een filmvertoning, dj-sets en andere animatie.” Eén keer in de week zenden de vrijwilligers een optreden uit vanuit Bar Bricolage. Dan kan er wel volk komen kijken tijdens de opnames, gezien de omvang van de site.

De opnames kunnen achteraf bekijken worden via YouTube.