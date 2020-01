Muurschilderingen moeten beeld van Nieuw Gent veranderen: “Kinderen die model stonden wonen 100 meter verder” Jill Dhondt

30 januari 2020

11u14 0 Gent De Edelsteenstraat heeft er een reusachtige muurschildering bij, ter hoogte van de Diamantstraat en de Carneoolstraat. Het kunstwerk is er gekomen om de reputatie van Nieuw Gent te veranderen. “We willen aantonen dat hier meer te vinden is dan slechts nieuws”, geeft Rick Molyneux van Wallin’ aan.

Wallin’ heeft een missie: muren koppelen aan talent. Door muurschilderingen aan te brengen in de stad wil het leuke verhalen vertellen. Het kunstwerk in de Edelsteenstraat is het paradepaardje.

“Het werk is voortgekomen uit een uitwisselingsproject met Portugal”, vertelt Rick. “Met een delegatie Gentse artiesten zijn we drie jaar geleden naar daar gegaan. Op een bepaald moment werden we rondgeleid in een sociale woonwijk, vol met muurschilderingen. Die waren aangebracht om de perceptie van de ruwe wijk te veranderen. Ik vond dat zeer boeiend, hoe de muurschilderingen meer werden dan mooie plaatjes, hoe ze een diepere functie kregen. Toen ik terugkwam naar Gent wou ik dat ook doen. Nieuw Gent heeft net als die wijk in Portugal steeds een slechte reputatie gehad. Met ons project willen we aantonen dat hier meer te vinden is, en dat op twee manieren. Aan de ene kant willen we mensen van buiten Nieuw Gent een reden geven om langs te komen . Aan de andere kant brengen we kleur aan in het straatbeeld voor de bewoners zelf. We wilden hen iets geven om trots op te zijn.”

Buurtbewoners in beeld

Voordien bewerkte Wallin’ een muur van basisschool De Panda, samen met de leerlingen. De muurschildering in de Edelsteenstraat is het eerste project in de wijk, tussen de bewoners. Op de tekening staan twee kindjes afgebeeld uit Nieuw Gent. “Het portret is gebaseerd op een foto die genomen werd op het buurtfeest door fotografe Luka Van Der Cruyssen, zij is ook van hier. De kindjes wonen op de Zwijnaardsesteenweg, op honderd meter van de geschilderde muur. Op de foto dragen ze een badge waar ‘Content in Nieuw Gent’ op prijkt. Hiermee proberen we een gevoel van trots en verbondenheid aan te wakkeren bij de buurtbewoners.”

Gezien de boodschap die het werk meedraagt, stelde Rick de Spaanse kunstenaar Slim Safont aan om het uit te voeren. “Hij maakt altijd sociaal gedragen werk en was op zoek naar nieuwe plekken om te schilderen toen hij bij ons terecht kwam. Toen hij de projecten zag waarmee we bezig waren, heeft hij ons meteen aangeschreven. Wij waren meteen enthousiast, de stijl van Slim past perfect bij wat wij voor ogen hadden. Gezien zijn sociaal engagement wisten we dat hij een beeld kon scheppen waarmee de buurt voeling kon hebben.”

Grootse plannen

Wallin’ is van plan om tegen de zomer meer muren te beschilderen. “De meeste daarvan zullen in Nieuw Gent liggen. Er staan hier nog een dertigtal muren die als canvas kunnen dienen voor talentvolle artiesten. We moeten alleen nog de juiste middelen vinden. Daarom zijn we op zoek naar steun van buitenaf om de komende muren te helpen realiseren.”

Wie het project van Wallin’ wil sponsoren, kan een mailtje sturen naar info@wallinofficial.be.