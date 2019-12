Muurschildering van Cee Pil siert gevel van basisschool De Panda: “Graffiti moet Nieuw Gent meer kleur en uitstraling geven” Yannick De Spiegeleir

12 december 2019

17u24 4 Gent In opdracht van Wallin’ vzw tovert de bekende Gentse graffiti-artiest Cee Pil deze week een levensgrote muurschildering van een panda én hond tevoorschijn op de stedelijke basisschool De Panda in Nieuw Gent. “Dit wordt zeker niet de laatste muurschildering in deze wijk. Graffiti kan een stadsdeel meer kleur en uitstraling geven”, zegt Rick Molyneux van Wallin’.

De opdracht om een panda, de mascotte van de gelijknamige school in Nieuw Gent, te vertalen naar een muurschildering, is een kolfje naar de hand van Cee Pil. In het centrum van Gent, maar ook elders in Vlaanderen en het buitenland, oogstte hij al heel wat lof voor zijn werk, waarin vaak twee dieren in elkaar overlopen.

In Nieuw Gent opteerde hij om de panda te combineren met een dalmatiër. Al vergt het enige aandacht om de hond te ontwaren in het kunstwerk. “De hond staat symbool voor de jeugdige speelsheid van de kinderen van de school”, verduidelijkt Cee Pil, die voor de gelegenheid is uitgedost met twee Mickey Mouse-oren als verwijzing naar de panda.

De muurschildering op de gevel wordt een blikvanger voor de hele wijk en past in het bredere verhaal van de opwaardering van Nieuw Gent waar het stadsbestuur deze legislatuur werk wil van maken. “Dit wordt zeker niet de laatste muurschildering in deze wijk. We hebben ook al een akkoord met een sociale huisvestingsmaatschappij om het straatbeeld van de wijk verder op te fleuren”, zegt Rick Molyneux. “Eerder werkten we al mee aan een gelijkaardig project in het Portugese Loures, een deelgemeente van hoofdstad Lissabon. Graffiti kan een wijk meer kleur en uitstraling geven.”

Ook de buiteninfrastructuur van basisschool De Panda wordt de komende jaren aangepakt. “Een buitenspeelterrein zal in samenwerking met de Brede Schoolwerking van de stad toegankelijk zijn voor onze leerlingen én na de schooluren voor de buurt”, zegt Veerle Wille, directeur van De Panda. “De band met de buurt is een belangrijk aandachtspunt voor onze school. Zo hebben we ook moestuinbakken die gebruikt worden door buurtbewoners.”

Leerlingen stimuleren

Vzw Wallin’ is al sinds vorig schooljaar actief in Nieuw Gent. “Op de scholen in de buurt, waaronder De Panda, hebben we workshops gegeven om de kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier in contact te brengen met graffiti. Zo willen we de negatieve perceptie rond graffiti tegengaan. Met de muurschildering van Cee Pil hopen we de leerlingen op een blijvende manier creatief te stimuleren.”