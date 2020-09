Muurschildering in Sint-Pietersnieuwstraat lanceert nieuw streamingplatform Dinsey+ Jill Dhondt

14 september 2020

14u37 0 Gent In 5 grote steden van het land werden de laatste weken 5 indrukwekkende muurschilderingen gemaakt voor de lancering van Dinsey+, een streamingdienst waar je series en films kan bekijken. De Gentse Kitsune Jolene kreeg de kans om een werk te maken in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Vanaf 15 september kunnen de Belgen gebruik maken van het nieuwe streamingplatform Disney+. In de aanloop werd aan enkele gerenommeerde straatkunstenaars gevraagd om een muur te schilderen in 5 grote Belgische steden: Brussel, Antwerpen, Charleroi, Luik en Gent. Stuk voor stuk inspireerden de artiesten zich op de films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic, allemaal te zien op Disney+.

In Gent ging Kitsune Jolene aan de slag tegenover het rectoraat van de Universiteit Gent. Ze baseerde zich op de serie ‘The Marvel Hero Project’ waarin verschillende jonge helden worden geportretteerd die voor een opmerkelijke verandering zorgen in hun gemeenschap. Op de muurschildering in de Gentse studentenwijk is ‘Astonishing Austin’ te zien, die een moestuin bouwde voor zijn gemeenschap. De jongen leefde lang in voedselonzekerheid, en wil nu het bewustzijn daarrond vergroten.