Muur op Oude Beestenmarkt wordt exporuimte voor onbekend graffititalent. “Gezien in Parijs” Sabine Van Damme

04 maart 2020

07u15 0 Gent Le Mur Gent, dat wordt de nieuwe, legale graffitizone in Gent. Café BarBroos op de Oude Beestenmarkt – de vroeger Video dus – gaf aan Graffiti vzw de toestemming om hun gevel te gebruiken als openlucht exporuimte voor onbekend en onbemind talent. Op 21 maart mag de eerste jongere zijn kunnen tonen.

Graffiti vzw geeft ootmoedig toe schatplichtig te zijn aan het Association Le Mur. Kunstenaar en bedenker, Jean Faucher, zette in 2013 het eerste openluchtmuseum op in Parijs. Sindsdien volgden vele Franse en Europese steden: Marseille, Bordeaux, Grenoble, Rennes, Bergen, Brussel. En nu dus ook Gent. “BarBroos op de Oude Beestenmarkt stelt zijn gevel ter beschikking”, zegt Angelique Vandevenne. “Die is nu nog gifgroen, maar we maken hem zwart en laten er dan straatartiesten op los. Het is niet de bedoeling dat random taggers er aan het werk gaan, we gaan jong talent selecteren. We gaan expliciet ook niet voor grote namen. We mikken op artiesten tussen 16 en 26 jaar. Het wordt dus echt een exporuimte voor ruw en jong Oost-Vlaams talent.”

En een exporuimte wordt het wel, want de Oude Beestenmarkt staat in het zomerseizoen vol terrassen. “Tijdens twee ‘paintbattles’, op 7 maart in Aalst en op 14 maart in Doel, zal een jury uit de streetartscene 8 winnaars kiezen”, vervolgt Vandevenne. “Elke artiest krijgt dan een week tijd om zijn of haar werk aan te brengen op Le Mur, en daarna blijft het 3 weken staan. Rechts onderaan komt een bio van de artiest. De winnaars krijgen trouwens ook eerst nog 4 opleidingsmomenten, waarbij de focus ligt op hun artistieke groei en jong ondernemerschap. Op 21 maart al zal het eerste werk op Le Mur te zien zijn. Zo sloopt een fysieke muur maand na maand de spreekwoordelijke barrière tussen straatkunst en haar toeschouwers. En elke jonge kunstenaar wiens werk klaar is, krijgt een eigen vernissage.”

Bij Graffiti vzw zijn ze in de wolken over het project. “Jongeren hebben recht op eigen ruimtes om zich creatief te uiten. Heel wat jonge graffiteurs zoeken plekken om hun passie op een veilige manier te beleven. Vlaanderen telt wel al heel wat zones, maar die leggen vaak aan de rand van een gemeente, ver van een publiek. Op de Oude Beestenmarkt is dat helemaal anders. Een levendig plein met op zondag zelfs een markt. Geweldig.”

Het project Le Mur loopt al minstens een jaar. De Paintbattle/jam in Aalst gaat door op 7 maart aan de Gendarmerie, Denderstraat 22, die in Doel gaat door op 14 maart in de Pastorijstraat. Opening Le Mur Gent: Kruideniersstraat op 21 maart om 11 uur.