Musici Collegium Vocale Gent Academy spelen voor patiënten AZ Jan Palfijn: “Zo fijn om deze mensen positieve energie te geven” Wietske Vos

11 september 2020

12u34 0 Gent Patiënten van de revalidatieafdeling van AZ Jan Palfijn hadden een bijzondere ochtend: ze woonden in het ziekenhuis een miniconcert bij van jonge musici van de Collegium Vocale Gent Academy.

In een van de auditoria van het AZ Jan Palfijn aan de Watersportbaan genoot een 30-tal patiënten van de revalidatieafdeling vanmorgen van de klanken van onder anderen Joseph Haydn. Zes strijkers van het jongerenproject van Collegium Vocale Gent, een strijkkwartet en een duo contrabassisten, hadden zich opgegeven voor een sociaal geëngageerd concert voor een kleine groep patiënten, volledig coronaproof. De patiënten zaten elk in een (rol)stoel, netjes op 1,5 meter van elkaar. “De patiënten hoefden niet te reserveren, ze mochten gewoon komen als ze wilden”, aldus woordvoerster Sofie Moreels van AZ Jan Palfijn. “We zijn blij met de opkomst: het aantal is precies goed. Het is beter dat het niet te druk is, voor de veiligheid.”

(Lees verder onder de foto)

Positieve energie

Voor de jonge muzikanten vormde deze samenwerking tussen Collegium Vocale en AZ Jan Palfijn een unieke kans om in deze coronatijden zonder concerten, toch voor een livepubliek te spelen. Contrabassist Chun-Yuan Yang (22) uit Taiwan beleefde veel plezier aan het concert. “Het is zo fijn om deze mensen te zien genieten van de muziek en hen positieve energie te geven. Dat is wat wij als musici kunnen doen om hen te ondersteunen. Ik kreeg van sommigen ook positieve energie terug, door een lach of blije blik.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.