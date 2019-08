Music Mania viert 50ste verjaardag met 2manydjs Jeffrey Dujardin

11 augustus 2019

Een Gents monument, de platenwinkel Music Mania, viert binnenkort hun vijftigste verjaardag. Het wordt een feestje in stijl, een dag en nacht om nooit te vergeten. Op zaterdag 21 september nemen ze Bar Bricolage in de Chinastraat over, waar een tweedeling feest door zal gaan. Gedurende de dag kan je er terecht voor Indica Dub, met Danman, Dreadical Warriors en Forward Fever op het programma. Eens de zon ondergaat is het tijd voor het echte Gentse werk. Niemand minder dan het top DJ-duo 2manydjs komt een set spelen, samen met Nosedrif en de The Music Mania DJ’s. Tegelijkertijd kan je er ook naar livesets kijken van tal van artiesten. Kortom, een verjaardagsfeestje om nooit te vergeten. Wil je een gelukkige verjaardag komen wensen? Meer info vind je op hier: https://www.facebook.com/events/956756731341452/