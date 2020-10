Museum Dr. Guislain slaat handen in elkaar met Brusselse Bozar voor nieuwe tentoonstelling Danser Brut Cedric Matthys

05 oktober 2020

16u23 2 Gent In het Museum Dr. Guislain in Gent is de nieuwe tentoonstelling Danser Brut officieel geopend. Het museum in de geklasseerde gebouwen van de psychiatrie werkte samen met de Brusselse Bozar rond het thema danskunst. Zoals steeds speelt werk van mensen met een psychische aandoening een belangrijke rol. “Het is alsof je niet meer mag afwijken van de norm. Daarom is het belangrijk dat we ook deze kunst tonen.”

Wie in het Museum Dr. Guislain een geschiedenis van de dans verwacht, is aan het verkeerde adres. De tentoonstelling Danser Brut, die er sinds kort te zien is, draait rond beweging in al haar vormen. Naast hedendaagse kunst en beelden uit oude films toont het museum beelden uit ziekenhuisarchieven. Psychiatrische patiënten bewegen ongecontroleerd en lijken te dansen. Al is dat niet de enige verwijzing naar het psychiatrie.

Zoals steeds heeft het museum Dr. Guislain bijzondere aandacht voor outsiderkunst. Kunstenaars die door een psychische aandoening niet meer volledig meedraaien in de maatschappij, krijgen er een platform. Zo is er werk te zien van Vaslav Nijinski. Deze Oekraïner danste jarenlang op topniveau, maar werd daarna psychisch ziek. Tijdens een korte periode, vlak voor hij zijn aandoening kreeg, tekende en schilderde hij een klein oeuvre samen. Deze werken zijn weinig bekend, maar worden nu getoond in Gent.

Samenwerking met Bozar

Het Museum Dr. Guislain werkt voor Danser Brut samen met de Brusselse Bozar. Daar loopt momenteel een soortgelijke tentoonstelling onder dezelfde naam. Paul Dujardin, artistiek directeur bij Bozar, is erg tevreden met de samenwerking. “Mensen die anders zijn worden niet meer gedoogd in onze maatschappij”, zegt hij. “Het is alsof je niet meer mag afwijken van de norm. Daarom is het belangrijk dat we outsiderkunst tonen. Voor mij is Museum Dr. Guislain de perfecte partner. Kijk gewoon naar de geschiedenis. Toen het centrum hier in Gent in de negentiende eeuw werd opgericht, was het erg revolutionair. Psychiatrische patiënten werden niet langer opgesloten, maar mochten hier vrij bewegen. Die vrijheid willen we ook tonen in Danser Brut.”

Danser Brut is nog te zien tot 10 januari in Museum Dr. Guislain en Bozar.

