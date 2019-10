Murielle Scherre opnieuw voor de rechter voor bouwovertreding: “We geven geen defilé’s in lingerie op het terras” Cedric Matthys

18 oktober 2019

18u00 0 Gent Murielle Scherre was er vrijdag niet bij in het Gentse hof van beroep. De bekende lingerie-ontwerpster stuurde haar advocaten voor een zaak waarvoor ze in 2017 al eens veroordeeld werd. Het Openbaar Ministerie vorderde nu dezelfde boete.

Een te groot dakterras. Daar was het hem in deze rechtszaak om te doen. In 2017 kreeg Murielle Scherre al eens een boete van 3.000 euro, waarvan 1.200 euro met uitstel, voor de bouwovertreding. Haar BVBA l’Amateur moest toen dezelfde som betalen. Ook moest ze het terras aanpassen aan de afgesproken afmetingen, zoniet hing haar een dwangsom van 150 euro per dag boven het hoofd.

De ontwerpster tekende echter beroep aan. Haar advocaten vonden het onder meer niet kunnen dat ook de BVBA in de zaak betrokken wordt. “De BVBA gebruikt voornamelijk de benedenverdieping”, verdedigden ze zich. “Het terras wordt vooral door mevrouw Scherre zelf gebruikt. Tot spijt van de buren organiseert ze geen defilé’s in lingerie op het terras.” Uitspraak op 29 november.