Muidhond wint publieksprijs Film Fest Gent Yannick De Spiegeleir

21 oktober 2019

18u17 2 Gent De laatste prijs van het 46ste Film Fest Gent is uitgereikt: Patrice Toye krijgt de stem van het publiek voor haar moedige film ‘Muidhond’, en wint zo de North Sea Port Publieksprijs. De film behandelt een gevoelig onderwerp: een kerel die vecht tegen zijn pedofiele gevoelens voor een kind.

De North Sea Port Publieksprijs wordt toegekend door het publiek, dat na elke filmvoorstelling tijdens het festival zijn stem kan uitbrengen. De prijs is goed voor een distributiepremie van 5.000 euro voor de Belgische distributeur, samen met een mediacampagne ter waarde van 12.000 euro

‘Muidhond’ is de vierde langspeelfilm van de in Gent geboren regisseur Patrice Toye en is een verfilming van de veelbesproken debuutroman van Inge Schilperoord. De hoofdrol in de film is weggelegd voor opkomend acteertalent Tijmen Govaerts, die vorig jaar ook nog te zien was op Film Fest Gent in ‘Girl’ van Lukas Dhont.

Patrice Toye is alvast in de wolken met de publieksprijs: “Ik vind het ongelofelijk dat deze film zo gewaardeerd werd door het publiek in Gent. Je maakt als regisseur in de eerste plaats je film voor een publiek. De publieksprijs winnen is dan voor mij het mooiste compliment dat je kan krijgen. Deze steun kan echt het verschil maken voor de release van de film begin volgend jaar.”

De film wordt op 29 januari in de Belgische zalen gereleased door Imagine.