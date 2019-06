Muide-Meulestede moet langst wachten op verkeersplan Sabine Van Damme

14 juni 2019

12u27 0 Gent De stad heeft een planning opgesteld om verkeersplannen voor de wijken en deelgemeenten uit te rollen. Volgens mobiliteitsschepen Watteeuw vragen heel wat bewoners daar zelf om. De komende 6 jaar worden 7 wijken aangepakt. wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt.

In de wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde begint dit najaar al een uitgebreid onderzoek met tellingen, metingen en een traject met bewoners. Die bewoners zullen – zo klinkt het bij de stad – van bij het begin een belangrijke rol krijgen. Dat zou zo blijven doorheen het hele proces. Het uiteindelijke verkeersplan voor die wijken zal effectief worden uitgerold in 2021. Een jaar later volgen het noorden van Sint-Amandsberg en Sint-Denijs-Westrem. Tegen 2024 komen er nog eens 3 wijken bij, met name Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor), Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde) en Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)

In al die gebieden wil de stad het voetgangers- en fietsnetwerk verbeteren, een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer garanderen, autoluwe kernen inrichten, routes voor vrachtvervoer aanduiden, en meer. “Een verkeersplan is veelomvattend. Daarom is het absoluut nodig om per wijk een apart plan op te stellen”, klinkt het. “Deze planning is een belangrijke stap naar aangenamer wonen en veiligere verplaatsingen in de Gentse woonwijken”, aldus Watteeuw. “Omdat voor elke wijk een eigen aanpak nodig is, gaat aan de uitvoering heel wat studie en voorbereiding vooraf. We betrekken bewoners van meet af aan bij de opmaak van de plannen.”