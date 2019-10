MSK trommelt 400 vrijwilligers op voor ‘testrun’ expo Van Eyck: “Ten rade gegaan bij internationale topmusea” Yannick De Spiegeleir

21 oktober 2019

18u02 1 Gent Om voorbereid te zijn op de nooit geziene volkstoeloop voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ organiseerde het Museum voor Schone Kunsten maandagnamiddag een ‘culturele rampoefening’. Bezoekers met een diverse achtergrond kregen de kans om feedback te geven.

“Mevrouw kan u alstublieft wat trager en luider praten. Anders verstaan we u niet.” De toon was deze namiddag meteen gezet bij de start van een rondleiding. De akoestiek in de Hemicyclus-zaal het museum blijkt niet optimaal om een grote groep mensen toe te spreken. “Het is een opmerking die we al vaker hoorden en die we dus ook zullen aanpakken”, zegt Johan De Smet, curator en projectleider van de Van Eyck-expo.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Museum voor Schone Kunsten dat de impact van een tentoonstelling op voorhand uitgetest wordt. Toch is de maatregel geen overbodige luxe. Het MSK verwacht volgend jaar 250.000 toeschouwers op drie maanden tijd. Ter vergelijking: vorig jaar vonden ‘slechts’ 102.000 bezoekers de weg naar het museum.

“We willen een aantal facetten van de tentoonstelling testen”, zegt De Smet. “We simuleren een aantal omstandigheden zoals die zouden kunnen gebeuren tijdens de tentoonstelling zoals de ticketcontrole of de doorlooptijd in het museum. Hiermee willen we de tentoonstelling zo goed mogelijk voorbereiden, met het oog op een optimaal comfort voor de bezoekers. Tijdens de expo is het namelijk lastiger om bij te sturen. We zijn voor dit project ten rade gegaan bij internationale topmusea in steden als Londen en Parijs.”

Bij het MSK vonden ze het ook belangrijk dat er een diverse groep vrijwilligers deelnam aan de test: jong en oud, mobiel en minder mobiele mensen. Ulrika Buyle is samen met haar zoon Yuris en haar kleindochtertje Lio afgezakt naar de testrun. Het babymeisje bewondert de tentoonstelling vanuit haar buggy. “Ik had de oproep voor de testrun ontvangen via mail. Hoewel er nog geen échte werken van Van Eyck te bewonderen zijn, vind ik het wel een fijn idee van het MSK om haar bezoekers de kans te gunnen om feedback te geven. Bovendien kunnen we sowieso genieten van al de kunst die hier hangt.”

Ulrike en Yuris hebben al enkele kritische bemerkingen genoteerd. “Het duurde even voor we toegang kregen met de buggy. Gelukkig regent het niet vandaag, maar het zou een goed idee zijn om een kleine overkapping te voorzien. Bovendien was de security niet op de hoogte dat we via een andere weg gestuurd werden met de buggy, maar voor de rest verliep alles al vlot tot nu toe.”

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ opent op 1 februari 2020 en loopt tot eind april. Tickets en info via vaneyck2020.be