MSK plant ‘culturele rampoefening’ als voorbereiding voor stormloop Van Eyck-expo Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

15u28 0 Gent Voor de langverwachte expo rond de middeleeuwse schilder Jan Van Eyck verwacht het Museum voor Schone Kunsten (MSK) volgend jaar 250.000 toeschouwers op 3 maanden tijd. Om alles tot in de puntjes voor te bereiden, houdt het museum begin volgende week een testdag met 400 vrijwilligers.

Op 1 februari 2020 gaat de overzichtstentoonstelling over meesterschilder Jan Van Eyck open. Ter vergelijking: in 2018 vonden in totaal ‘slechts’ 102.000 bezoekers de weg naar het MSK. Voor de Van Eyck-expo verwacht het museum meer dan het dubbel aantal bezoekers… op drie maanden tijd.

Om die ongeziene volkstoeloop in goede banen te leiden, wordt er volgende week een ‘culturele rampoefening’ ingepland. “400 vrijwilligers gaan alle zalen bezoeken met een gids. Zo willen we mogelijke problemen die de kop kunnen opsteken in kaart brengen. De doorstroming en de toegankelijkheid van de sanitaire voorzieningen zijn enkele van de belangrijke aandachtspunten”, schetst Johan De Smet, projectleider van de ‘Van Eyck’-expo bij het MSK.

Intussen zijn al 35.000 van de 250.000 tickets gereserveerd. “Bepaalde weekends lopen al vol, maar wie een beetje flexibel is, geraakt nog vlot aan een kaartje”, klinkt het. De Van Eyck-expo die opent op 1 februari 2020 zal lopen tot en met eind april.