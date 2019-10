MSK krijgt cameraschild om topwerken Van Eyck te beschermen

Erik De Troyer

30 oktober 2019

16u30 1 Gent In totaal komen al negen originele kunstwerken van Jan Van Eyck naar Gent voor de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie”. Om die kunstwerken - en nog een 90-tal werken van tijdsgenoten - te beschermen krijgt het Museum voor Schone Kunsten (MSK) zowel binnen als buiten een volledig cameraschild. “We willen niets aan het toeval overlaten.”

De stad verwacht zo’n 250.000 bezoekers voor de tentoonstelling die slechts een onderdeel vormt van het Van Eyck-jaar. Het wordt de grootste overzichtstentoonstelling ooit over Jan Van Eyck, de schilder van Het Lam Gods. Wereldwijd zijn er maar een 20-tal werken van de schilder bekend en zeker negen werken zijn nu al bevestigd voor de tentoonstelling.

Die topwerken worden uitgeleend door gerenommeerde musea wereldwijd en die stellen hun eisen. “Voor verschillende bruikleengevers is het vereist dat het museum 24 op 24 en 7 dagen op 7 bewaakt wordt. Het veiligheidsbeleid van het museum moet ook sluitend zijn. We tonen in het MSK zo’n unieke verzameling kunstwerken dat we niets aan het toeval willen overlaten”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Vandaag heeft het MSK al camerabewaking maar enkel binnenin en aan de in- en uitgang. Het is ook al wat ouder en was dus sowieso aan vernieuwing toe. De komende maanden willen we rondom het museum 16 camera’s aanbrengen die heel de omgeving van het MSK in beeld brengen, uiteraard met respect voor de omwonenden. Er komen twaalf camera’s op de buitenmuren van het museum, drie op bestaande verlichtingspalen en één op een paal die voor de ingang van het museum geplaatst zal worden.”

“Ook binnenin komen nieuwe camera’s te hangen en zelfs de beeldschermen voor de controlekamer worden vernieuwd”, aldus Souguir. “De bewakingsinstallatie is permanent. We vervangen ze nu met het oog op de Van Eyck-tentoonstelling maar het MSK heeft zelfs ook heel wat topwerken die een optimale bescherming verdienen.”

Het college en de korpschef gaven al groen licht. Op de volgende gemeenteraad moet het plan definitief goedgekeurd te worden. De totale kostprijs van het cameraschild bedraagt 423.500 euro. Al op 1 februari opent de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ de deuren. Het zal de laatste keer zijn dat delen van het Lam Gods buiten de Sint-Baafskathedraal bezichtigd kunnen worden. De acht gerestaureerde buitenluiken van de Aanbidding van het Lam Gods zullen er getoond worden naast de andere geleende kunstwerken.

“Het MSK is als eerste aan de beurt om nieuwe camerabewaking te krijgen maar de komende jaren ondergaan ook alle andere Gentse musea een gelijkaardige operatie”, aldus Souguir.

Kunstroven zijn zeldzaam. De laatste aanzienlijke kunstroof op Gents grondgebied dateert van 2001. Toen werd ‘De jacht op het Calydonisch Everzwijn’ van de hand van Pieter Paul Rubens door gemaskerde gangsters gestolen uit het MSK. Dat werk werd 11 jaar later teruggevonden door undercover-agenten in Athene. In 2006 verdween dan weer ‘De Meikever’ van Panamarenko uit het SMAK. Dat werk dook enkele dagen later op, gedumpt in een park.