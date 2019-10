Motorrijder gewond na ongeval op de R4 in Gent Jeroen Desmecht

03 oktober 2019

15u33 0 Gent Een motorrijder is donderdagmiddag gewond overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval op de R4 in Gent.

Het ongeval vond rond 13 uur plaats op de R4, vlak bij de brug van de N60 over de Ringvaart. Allicht raakte de personenwagen zijn voorligger in de staart, waardoor laatstgenoemde ten val kwam. De motorrijder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is voorlopig geen duidelijkheid. De politie zette de linkerrijstrook in de richting van de E17 af. Rond 15 uur werd de baan opnieuw vrijgegeven.