Motocrossers zweven door lucht bij opening Biënnale van België Yannick De Spiegeleir

21 juni 2019

20u03 3 Gent In de Floraliënhal in Gent vindt vanaf vandaag de derde editie van de Biënnale van België plaats. Tien dagen lang kan je hedendaagse kunst bewonderen van zeven collectieven en tientallen kunstenaars uit het hele land.

Eén van de blikvangers is een heuvelachtig miniparcours waarop motorcrossers zich tien dagen lang kunnen uitleven. Het is al de derde editie van de Biënnale, maar de eerste keer dat ze op zo’n omvangrijke locatie wordt georganiseerd.

Van 22 juni tot 30 juni is de tentoonstelling elke dag te bezichtigen van 13 tot 18 uur. Voor een ‘weekday ticket’ betaal je 12 euro. Wie jonger is dan 26 of ouder dan 60 of personen met een beperking betalen slechts 7 euro.