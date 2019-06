Motard in levensgevaar na aanrijding met schoolbus: nog uren hinder verwacht op E40 Wouter Spillebeen

21 juni 2019

18u05 50 Gent Door een zwaar ongeval op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde zijn de midden- en linkerrijstrook in beide richtingen versperd. Een motorrijder ging er over de middenberm nadat hij werd aangereden door een wagen. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de afwikkeling nog uren zal duren. Bestuurders moeten er tot een uur aanschuiven en omleidingen zijn aangeraden.

Het dramatische ongeval gebeurde rond 17.30 uur. Een chauffeur die met haar wagen in de richting van de kust aan het rijden was, begon om een nog onbekende oorzaak te zwalpen op de weg. De wagen reed tegen de middenberm. Bij die beweging raakte de wagen ook een motor. De motorrijder werd door de klap over de middenberm gekatapulteerd.

In de richting van Brussel reed op dat moment een schoolbus met kinderen die net op weg was naar huis. De buschauffeur kwam op zijn beurt ook in aanrijding met de motard die over de middenberm was gegaan. De motard werd acuut levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de Gentse brandweer zou er ook een bijzitter op de motor gezeten hebben, maar dat kan de Federale Wegpolitie voorlopig niet bevestigen. Het parket Oost-Vlaanderen heeft momenteel geen weet van een tweede persoon die gewond zou zijn.

Onderzoek naar omstandigheden

De kinderen die op de schoolbus zaten, hebben intussen hun weg verder gezet naar de school. Daar zullen de kinderen de nodige psychologische begeleiding krijgen.

Het parket werd ter plaatse geroepen om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Een verkeersdeskundige is aangesteld om dat onderzoek uit te voeren. De brandweer is ter plaatse om de signalisatie te voorzien en twee ziekenwagens zijn aangereden om gewonden te verzorgen. In beide rijrichtingen is momenteel één rijstrook open.

Het verkeerscentrum verwacht dat de afhandeling nog meerdere uren zal duren, klonk het even voor 19 uur. Richting Oostende is er vanaf Erpe-Mere een uur verliestijd, richting Brussel is er hinder van voor Sint-Denijs-Westrem, met 45 minuten verliestijd.

Omleidingen

Richting Brussel neemt het verkeer best de omleiding via uitrit 14 Expo Gent om dan via de B402 en Gentse ring (R4) tot aan knooppunt Merelbeke te rijden. Daar kan dan opnieuw de E40 genomen worden.

In de andere richting rijdt het verkeer op de lange afstand best om. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt bijvoorbeeld best om via Antwerpen. Van Merelbeke naar Oostende en naar Sint-Denijs-Westrem is telkens de R4 aangeraden.

